La principal revista del sector bancario de Estados Unidos, American Banker, reconoció esta semana al principal oficial ejecutivo (CEO) de OFG Bancorp (NYSE: OFG), José Rafael Fernández, como el “Banquero Comunitario del Año”.

Según la revista, el nombramiento como banquero del año fue adjudicado a sus casi 20 años de trabajo al frente de la matriz de Oriental Bank, contribuyendo no solo al sector bancario, sino a las comunidades en las que opera la institución.

“Me siento honrado y agradecido por este reconocimiento, que pone de relieve no solo mi liderazgo y mis contribuciones a lo largo de mi carrera, sino también el trabajo y la dedicación de toda la familia de Oriental. Lo que se ha logrado en Oriental no es simplemente el resultado del esfuerzo de una persona, sino el producto del trabajo realizado por todo un equipo, por cada empleado que, con propósito y dedicación, contribuye a hacer posible el progreso de nuestros clientes y de las comunidades a las que servimos”, expresó Fernández.

De más de 4,000 bancos comunitarios que operan en Estados Unidos, la revista American Banker selecciona anualmente al banquero que ha demostrado cualidades distintivas de liderazgo y constancia en el sector bancario.

Este año, Fernández se alzó con el galardón por su amplia trayectoria en Oriental. Fernández se integró al equipo de Oriental en 1991. En 2004, tomó las riendas de OFG, en el contexto del plan de sucesión y crecimiento que articularon los directivos de la institución bajo la dirección de José Enrique Fernández, convirtiéndose así en el principal oficial ejecutivo con mayor permanencia en el cargo dentro del sector bancario en la isla.

Bajo su liderato, la institución financiera adquirió las operaciones de Eurobank, en 2010; los activos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en Puerto Rico, en 2013, y aquellos de Scotiabank en Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses, en 2019.

Como parte de sus iniciativas de impacto comunitario, Oriental ha creado un equipo de unos 80 asesores en el contexto de una nueva estrategia -reseñada recientemente por este diario- con la que aspira a convertirse en el banco de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Todos en Oriental estamos comprometidos a trabajar diariamente para ofrecer soluciones innovadoras y tecnológicas que hagan la vida más fácil a nuestros clientes. Además, seguiremos proporcionando una experiencia bancaria que sea fácil, segura y cómoda. Hemos progresado a lo largo de los años, y estamos más que preparados para seguir aportando progreso y éxito financiero a nuestros clientes”, destacó el CEO de la institución bancaria.

A septiembre de este año, OFG obtuvo $44.9 millones en ingresos netos o aproximadamente un 7% más que hace un año.