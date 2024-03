Sheila Ocasio: la banquera que promueve la isla desde la vicepresidencia operacional de FirstBank en Miami

“Básicamente, el área operacional reportaba a distintas áreas y en aquel momento se buscaba que todas las áreas operacionales reportaran a un solo individuo, en este caso yo, y que eso apoyara a alinear las operaciones regionales con las operaciones de Puerto Rico, que es nuestro corporativo”, explicó Ocasio Cruz, natural de San Juan, desde su oficina ubicada en Waterford Way, Miami, con vista panorámica al Aeropuerto Internacional de la ciudad.

Descrita por sus colegas como una líder transformacional innata, Ocasio Cruz abrazó el cambio sin pensarlo. Aunque su nuevo reto profesional se encontraba fuera del terruño borincano, la también exauditora general de First BanCorp tenía toda la disposición de asumirlo.

“Miami tiene muchas personas hispanas, hay mucho latino y hay muchos puertorriqueños. Yo dije: esto va a ser como mudarme de Guaynabo a Vieques , un poquito más lejos, pero estoy en la vecindad. Te tengo que decir que fue un poco ignorante de mi parte, porque fue muy diferente. Aunque compartimos la música, la energía latina, el español -porque se habla mucho español en Miami-, en términos de cultura, hay tantas culturas interactuando en Miami, que no es nada parecido a la isla”, reveló la vicepresidenta senior y directora de operaciones de FirstBank en Florida.

“Te tengo que decir que FirstBank fue excelente porque me incluyeron en un programa de inmersión de la Cámara de Comercio Regional para conocer la cultura de Miami, y eso me apoyó muchísimo más a entender la situación acá”, contó con emoción sobre la experiencia que la llevó a reencontrarse con “gente de casa”. “Y todavía sigo aprendiendo, porque, obviamente, son seis años acá, muchos más en Puerto Rico. Nunca había tenido una experiencia (de trabajo) fuera de Puerto Rico. Aprendo todos los días”, agregó la ex vicepresidenta senior de operaciones del Grupo de Activos Especiales del banco.