Mortgage Industry Advisory Corporation (MIAC), un proveedor de datos y análisis para la industria financiera, anunció que fue objeto de un ciberataque que expuso datos privados de clientes de FirstBank.

”Es importante mencionar que, al momento, MIAC no tiene conocimiento de ningún uso o intento de uso indebido de información de algún cliente como resultado de este incidente. Este incidente impactó al 4.5% del total de clientes en Puerto Rico”, sostuvo María Ripepi, primera vicepresidenta de Seguridad Corporativa de FirstBank, en declaraciones enviadas a este medio.

“Exhortamos a aquellos clientes de FirstMortgage que hayan recibido la carta de MIAC a que inicien la conversación con ellos llamando al número de teléfono que se indica en la carta. El equipo de servicio al cliente de MIAC cuenta con personal para atender su llamada en español”, urgió la ejecutiva.

Ripepi recalcó que, como el incidente de ciberseguridad ocurrió dentro de los sistemas de MIAC, no del banco, “ellos son quienes poseen la información completa para orientar al cliente y aclarar sus dudas más específicas”.

A los clientes que hayan recibido una notificación de que sus datos podrían haber sido expuestos, MIAC les ofrece 24 meses de acceso gratuito a un servicio de monitoreo de crédito y protección de robo de identidad. La dirección para inscribirse gratis en el servicio es: https://response.idx.us/MIAC/.

El ciberataque a MIAC involucró a una cantidad no precisada de entidades financieras que hacen negocios con MIAC y al momento la compañía no tiene información completa sobre qué datos fueron expuestos y de quiénes en específico. Sin embargo, según la relación de hechos publicada por MIAC, la empresa se percató el 6 de abril de que había sido objeto del ataque y comenzó a investigarlo. El 3 de mayo ya había encontrado que usuarios no autorizados habían ganado acceso al sistema donde se almacenaban datos de los consumidores de FirstBank y procedió a informarlo al banco. El 8 de junio fue que emitió las cartas de notificación de brecha de seguridad a los clientes del banco puertorriqueño.

Ripepi reconoció que “los eventos de seguridad cibernética son una tendencia global; desafortunadamente, podrían sucederles a cualquier entidad. Sin embargo, deseamos enfatizar que este incidente ocurrió dentro de los sistemas de nuestro proveedor (MIAC) y no en los de FirstBank”.

Además, informó que “es raíz de este incidente, estamos fortaleciendo aún más nuestros protocolos de intercambio de información con nuestros proveedores, para ayudar a evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir”.

“En FirstBank, invertimos constantemente en recursos para fortalecer nuestros protocolos de seguridad y actualizar nuestros sistemas de tecnología de información, para reducir la probabilidad de experimentar un incidente similar y mantener la información de nuestros clientes segura y protegida”, finalizó.

FirstBank fue blanco de un ciberataque en octubre de 2020, que afectó por varios días los servicios de banca digital y su centro de llamadas. En esa ocasión, el banco indicó que informó a las autoridades sobre el incidente y contrató a firmas especializadas en defensa cibernética como parte de su respuesta.