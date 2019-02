Con motivo de la celebración del Día de los Presidentes de Estados Unidos y los Próceres Puertorriqueños, las principales instituciones bancarias del país anunciaron que operarán en horario especial.

Popular dio a conocer que de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. ofrecerán servicio las sucursales de Vega Alta y Humacao Este, mientras que las de Barceloneta Outlets, Las Catalinas Mall en Caguas, Mayagüez Mall Centro y Plaza del Caribe en Ponce, ofrecerán servicio de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Las sucursales localizadas en Plaza del Sol en Bayamón, Plaza Las Américas en Hato Rey y San Patricio Gallery en Guaynabo, brindarán servicios de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para alquiler de autos y camiones, las oficinas de Renta Diaria de Popular Auto abrirán hasta las 12 del mediodía, con excepción de la oficina de Carolina que ofrecerá servicio hasta las 5:00 p.m.

Para más información o servicios adicionales, los clientes pueden comunicarse a TeleBanco Popular, las 24 horas, llamando al 787-724-3650 o acceder Mi Banco Online en www.popular.com.

Por su parte, Oriental informó que 13 sucursales ubicadas en varios centros comerciales estarán abiertas al público el próximo lunes feriado, en horario de fin de semana: Caguas (Plaza Centro y Las Catalinas), Escorial, Hatillo (Galería del Norte), Humacao, Juana Díaz, Mayagüez Mall, Plaza Las Américas, Plaza del Sol, Plaza Cayey, Plaza Guayama, Ponce (Plaza del Caribe) y San Patricio.

Los siguientes centros de servicios estarán atendiendo clientes en el siguiente horario:

• Centro de Servicio El Señorial: 8:30 a.m. a 12:00 p.m.

• Servicio al Cliente: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

• Call Center Cobros: 8:30 a.m. a 1:30 p.m.

Los servicios electrónicos de Banca Online a través de www.orientalbank.com y la Banca Móvil a través de la aplicación de Oriental, funcionarán las 24 horas del día al igual que el sistema automático de voz (787-622-6800) para que la clientela pueda acceder a sus balances, hacer pagos, transferencias entre cuentas y verificar sus transacciones y cheques pagados, entre otros servicios.

Mientras, Banco Santander ofrecerá servicio al público, en horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en las sucursales que están en los siguientes centros comerciales: Plaza Las Américas en Hato Rey, Plaza Carolina, Mayagüez Mall, Plaza Del Caribe en Ponce, Plaza Del Sol en Bayamón, Plaza Palma Real en Humacao y The Outlets at Montehiedra. Las oficinas centrales, Santander Insurance Agency, Santander Securities y Santander Asset Management permanecerán cerrados.

Los clientes del banco pueden también realizar transacciones a través del app ‘Santander PR’ desde su smartphone o tableta, mediante el servicio de banca en línea ‘Santander eBanking’-accediendo a www.santander.pr desde una computadora- o a través de una llamada a ‘Banco en Casa’ al 787-281-2000 o 1-800-726-8263.

En el caso de FirstBank, las sucursales de Fajardo, Humacao, Las Catalinas, Mayagüez Mall, Plaza Carolina, Plaza del Parque, Ponce Centro del Sur y San Patricio operarán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y la sucursal de Plaza Las Américas abrirá de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. El resto de las sucursales, al igual que los centros hipotecarios de FirstMortgage y las oficinas de FirstBank Insurance Agency, permanecerán cerradas todo el día.

Para obtener información de las cuentas, los clientes podrán acceder la página de internet 1firstbank.com, o llamar a FirstLine Solutions Center al 787-725-2511 o libre de costo desde la Isla al 1-866-690-2511.