Ante el estado de emergencia que vive Puerto Rico por la situación con el coronavirus (Covid-19), los bancos Popular, FirstBank y Oriental anunciaron las medidas que estarán tomando a partir de hoy, lunes, para garantizar la salud y seguridad de sus clientes y empleados.

Popular anunció que aquellas personas que se vean afectadas económicamente y necesiten asistencia con relación a sus préstamos hipotecarios, préstamos personales, préstamos o arrendamientos de auto o tarjetas de crédito, deben llamar al 787-522-4945 o 1-833-221-2203. Los clientes comerciales pueden comunicarse con su oficial de relación o llamar al Centro de Banca de Negocios al 787-753-3939.

“En Popular estamos preparados para manejar la situación y listos para apoyar a nuestros clientes. Los próximos días y semanas presentarán desafíos que nunca hemos enfrentado. Confío que, ejerciendo prudencia, trabajando juntos y siendo solidarios, los superaremos y saldremos adelante, al igual que lo hemos hecho en años recientes”, indicó Ignacio Álvarez, principal oficial ejecutivo del banco, mediante comunicado de prensa.

La institución exhortó a sus clientes a utilizar las carrileras de los Autobancos y los servicios digitales para llevar a cabo sus transacciones sin necesidad de visitar una sucursal.

Informó además que, por el momento, todas sus sucursales, con excepción de cinco, operarán en horario regular, incluyendo aquellas localizadas en centros comerciales. Las sucursales que permanecerán cerradas son San Patricio Mall, Mall of San Juan, Minillas, Peñuelas, Albergue Olímpico y Universidad de Puerto Rico. Cualquier cambio en las operaciones será notificado a través de los medios noticiosos y redes sociales.

Popular ha intensificado los esfuerzos de limpieza y tomado medidas adicionales, como ofrecer desinfectante de manos y limitar el número de personas dentro de la sucursal a la misma vez, para minimizar el riesgo de contagio.

En el caso de FirstBank, anunció que durante esta semana, todas las sucursales brindarán servicio a los clientes hasta las 4:00 p.m. A su vez, los centros hipotecarios de FirstMortgage y las oficinas de FirstBank Insurance Agency estarán abiertos al público en su horario regular.

Los clientes podrán revisar el balance de sus cuentas, hacer pagos o transferencias a través de 1firstbank.com o bajando la aplicación Tu Banca Digital, donde también podrán depositar cheques. Si desean más información sobre sus cuentas, los clientes podrán llamar a FirstLine Solutions Center al 787.725.251.

Por su parte, Oriental informó que sus sucursales en Puerto Rico abrirán al público a las 8:30 a.m. y cerrarán a la 1:00 p.m., incluyendo las antiguas sucursales de Scotiabank. Los autobancos de estas sucursales estarán operando de 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m., al igual que los cajeros en vivo que están ubicados en los autobancos. Las sucursales ubicadas en los centros comerciales el horario será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y los autobancos de dichas sucursales de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Los sábados, todas las sucursales operarán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Los centros de servicio ubicados en la avenida Piñero y El Señorial, también abrirán hasta la 1:00 p.m. El acceso a las sucursales será controlado y guiado por nuestros empleados para asegurar la seguridad de nuestros clientes. A todo cliente que visite una sucursal se le ofrecerá líquido antibacterial.

“En Oriental nuestros clientes y empleados son nuestra prioridad, y es por esto que responsablemente estamos tomando las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Los horarios de nuestras sucursales serán reducidos y estaremos implementando reglas que contribuyan a prevenir el contagio con este virus”, expresó José Rafael Fernández, presidente y principal oficial ejecutivo de Oriental, en declaraciones escritas.

Del mismo modo según se comenzó a implementar la semana pasada, se continuará con el aumento en la frecuencia de limpieza en todas las sucursales y edificios centrales. También, continuará el aumentó en la cantidad de líquidos antibacteriales disponibles en las áreas comunes de los edificios, incluyendo la red de sucursales de Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses. Como medida preventiva adicional, se le facilitará un kit de limpieza y líquido antibacterial a cada empleado de las sucursales, con material educativo para la prevención del virus.

Por otro lado, Fernández recalcó que “exhortamos a nuestros clientes a aprovechar la conveniencia del uso de los canales digitales que tenemos disponibles para facilitarles el manejo de sus cuentas a través de la Banca Móvil y Banca Online. Estas soluciones les permiten a nuestros clientes tener acceso a sus cuentas bancarias sin tener contacto con otras personas y así reducir la posibilidad de cualquier contagio”.

Entre los servicios alternos que el cliente tiene a su disposición se encuentran:

• Banca Online y Banca Móvil – Para acceder cuentas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los clientes pueden verificar balances, realizar pagos, transferir fondos, entre otras cosas. Entre los servicios que los clientes pueden realizar con estas plataformas, se encuentra el poder transferir dinero a cualquier cuenta de banco en Puerto Rico y Estados Unidos utilizando el servicio de People Pay.

• Cash Management - Clientes comerciales pueden acceder sus cuentas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, verificar balances, hacer pagos, tramitar transferencias de fondos, procesar transacciones ACH y realizar depósitos y cobros remotamente.

• Carriles de Autobanco en Sucursales – Son una opción adicional si el cliente necesita depositar, pagar o retirar dinero. Estarán abiertos hasta las 5:00 p.m.

• Cajeros en Vivo – Las sucursales de Caguas Bairoa,Las Catalinas y Escorial tienen cajeros en vivo en el autobanco para atender a clientes con cuentas originadas en Oriental.

• Centro de Servicio al Cliente por Teléfono – Este centro está disponible en su horario regular y le permite al cliente conocer sus balances, hacer pagos, transferencias entre cuentas, verificar transacciones y cheques pagados. Los clientes con cuentas originadas en Oriental pueden llamar al 787.620.0000 o al 1.800.981.5554 desde las 7:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que los clientes con cuentas originadas en el antiguo Scotiabank pueden llamar las 24 horas, 7días a la semana al 787.766.4999.

• Centro de Servicio al Cliente Comercial – El cliente comercial podrá continuar llamando a su oficial de relación.

• Servicio Automatizado de Voz – Este sistema les permite a los clientes con cuentas originadas en Oriental conocer sus balances, hacer pagos, transferencias entre cuentas, verificar transacciones y cheques pagados. Está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana con solo llamar al 787.622.6800.

• Mis Pagos – este servicio les permite a los clientes con cuentas originadas en Oriental realizar pagos en línea de préstamos personales, préstamos de auto e hipotecas. Para más información favor acceder orientalbank.com.