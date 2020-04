Banco Popular ha tomado la decisión de operar -indefinidamente- con aproximadamente dos terceras partes de su red de sucursales y como si se tratara de una operación militar, segmentar a su fuerza trabajadora en grupos para evitar que sus empleados y clientes se contagien con el COVID-19.

Mientras, el conglomerado ya ha otorgado unas 37,593 moratorias a clientes y trabaja a toda prisa en la plataforma para procesar los préstamos de emergencia a empresarios, según el plan de ayuda económica federal.

En entrevista con El Nuevo Día, el principal oficial ejecutivo de Popular Inc., Ignacio Álvarez, reconoció que el disloque que ha provocado la pandemia es de tal magnitiud, que el manejo de esta crisis de salud pública y su saldo económico parece ser “más difícil” que la situación que dejó el huracán María hace dos años y medio.

“En el huracán María, tuvimos que trabajar con varias cosas y con las moratorias. Fue complicado, pero en muchos aspectos, esta situación es bastante más difícil”, dijo Álvarez.

“Por tiempo indefinido, vamos a operar con el 70% de las sucursales y en 94 de ellas contamos con autobanco”, dijo Álvarez al plantear que por cuestiones de salubridad, se ha reducido al mínimo, el acceso de los clientes a las sucursales.

De acuerdo con el banquero, Popular ha reducido dos días de servicio en sucursales, es decir, de seis a cuatro días. Habida cuenta que en ciertos pueblos pequeños o distantes, no hay servicio de autobanco (como es el caso de Villalba, Culebra, Vieques y otros), la institución ofrece los servicios al interior de la sucursal tomando las previsiones de seguridad establecidas.

Una operación militar

Al presente, tres empleados de Popular, han dado positivo al COVID-19 aunque solo uno de ellos trabajaba en una sucursal.

“Lo que estamos haciendo es activar los protocolos. Si (el contagio) es en una sucursal, se cierra para hacer una limpieza profunda y los empleados que tuvieron contacto con la persona se envían a la casa en una cuarentena de 14 días”, explicó Álvarez.

Para Popular, esta no es la primera epidemia. El banco ya estaba en operaciones cuando la mal llamada gripe española mató a millones de personas en Estados Unidos y Europa durante la Primera Guerra Mundial.

Popular dividió su fuerza laboral en dos grupos con jornadas de trabajo alternas por días o semanas. De esa forma, se minimiza el número de posibles contagios o de cuarentenas y se cuenta con personal para continuar ofreciendo servicios.

“Como si esto fuera una operación militar, una operación de guerra”, dijo Álvarez al señalar que las decisiones van dirigidas a que si algún equipo se afecta por la pandemia, otro pueda continuar el trabajo.

Álvarez -quien hace una semana anticipó que la orden de aislamiento emitida por el gobierno se extendería y así sucedió- ni siquiera habló de una posible fecha para que el patrono privado más grande de Puerto Rico reanude sus operaciones como de costumbre.

Por lo pronto, Álvarez explicó que la institución pagará un estipendio de $1,000 a esos empleados que sirven directamente a los clientes y los empleados en período probatorio comenzarán a tener seguro médico.

“Decidimos donar $1 millón a través del banco y la Fundación (Banco Popular) para apoyar a pequeños empresarios, en el área médica y ayudar al sector sin fines de lucro”, agregó Álvarez al subrayar que la postura de colaboración y respuesta a la pandemia que ha adoptado la institución es la misma que han asumido FirstBank y Oriental Bank.

Moratorias

De otra parte, Álvarez explicó que los pedidos de moratoria han sido tantos que aún añadiendo más líneas en el centro de llamadas telefónicas no ha sido suficiente.

Hasta este miércoles, Banco Popular ha otorgado unas 37,593 moratorias.

La mayor parte de estas -unas 23,958- se otorgaron en préstamos de auto y otras 1,695 en arrendamientos. En préstamos personales, Popular ha otorgado 5,570 moratorias y otras 6,370 en tarjetas de crédito.

“Estoy muy orgulloso de mi gente”, dijo Álvarez al señalar que la institución optó por diseñar una solución en la internet para facilitar el proceso.

Si en esta ocasión la respuesta ha sido más rápida, sostuvo el abogado, ello se debe a la temporada ciclónica del 2017 y los terremotos en el sur -ocurridos hace apenas tres meses- parecen haber curtido a los bancos en Puerto Rico, una experiencia de la que carecen instituciones financieras a nivel continental.

“Durante (el huracán) María, el problema con las moratorias fue diferente porque no había comunicación y no había luz. Lo que hicimos fue dar una moratoria a todo mundo aunque no la quisieran. Eso molestó a algunos clientes, pero vimos que era lo mejor”, dijo Álvarez.

Préstamos a empresarios

“Ahora estamos en la segunda etapa con (la ley federal) CARES”, agregó Álvarez haciendo referencia al paquete económico federal.

Álvarez explicó que la institución trabaja en una solución para que las empresas de menos de 500 empleados puedan tomar un préstamo para la nómina, el agua, la luz y pagos similares por hasta ocho semanas. El objetivo es que se pueda tramitar a través de la internet.

El programa de préstamos bajo la Administración de Pequeños Negocios (SBA), explicó Álvarez, es una de las piezas claves del plan económico federal y debido a su tamaño, se determinó que los bancos comerciales otorgaran los préstamos.

“Será un reto, estamos organizándonos. Aquí va a ser muy importante, especialmente para el pequeño y mediano empresario porque casi todas las empresas tienen menos de 500 empleados”, indicó el banquero. “Es básicamente dinero gratis lo que te está dando el gobierno federal”.

Según Álvarez, los préstamos bajo el Paycheck Protection Program están dirigidos a que las empresas puedan pagar la nómina de empleados u otros gastos básicos por un período de ocho semanas. El préstamo apenas tendrá una tasa de interés de medio punto porcentual (0.5%) y se condonaría si se cumple con los requisitos.

De acuerdo con Álvarez, lo que se ha discutido hasta ahora desde SBA es que los empresarios puedan comenzar a tramitar sus préstamos a partir del próximo 3 de abril.