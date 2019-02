El gobernador Ricardo Rosselló Nevares rechazó la determinación de la Comisión Europea de incluir a Puerto Rico en la lista de países con deficiencias en sus estrategias contra el lavado de dinero y la financiación de terrorismo.

En una conferencia de prensa en Guaynabo, el ejecutivo indicó que ya el mismo Departamento del Tesoro está tomando acción y recomendando oficialmente que las instituciones financieras estadounidenses no tomen en cuenta el listado de la Comisión Europea para tomar sus determinaciones de negocios.

“Esto es un asunto de la Unión Europea. Ya el Tesoro ha emitido expresiones claras y contundentes de que se oponen a esto… El Tesoro de Estados Unidos no ve con buenos ojos este tipo de información”, dijo el gobernador momentos después que se conociera la inclusión de Puerto Rico en la lista. “Esto no implica que nosotros no vayamos a seguir trabajando con los estándares más rigurosos para que no exista ninguna modalidad de crimen organizado”.

Según publicó la agencia Efe, la inclusión de Puerto Rico en esta lista significa que las transacciones financieras y bancarias hechas aquí exponen al sistema financiero europeo a altos riesgos en el blanqueo de dinero y la financiación de grupos terroristas.

Además de Puerto Rico, en la lista está Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Samoa, Arabia Saudí, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, Yemen, y las Islas Vírgenes estadounidenses.