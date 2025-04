Instalar placas solares, ampliar la cocina o el baño: no todo arreglo añade valor a una propiedad

En una economía de bolsillos apretados y recursos limitados, es preciso pensarlo dos veces antes de invertir en arreglos a una propiedad, particularmente si el fin es aumentar su valor en el mercado.

El tasador Luis F. Delgado Robles enfatizó en que, independientemente de lo que se invierta en arreglar una propiedad residencial, comercial o agrícola, el valor de esa propiedad lo dicta -en gran parte- el apetito que haya en el mercado. Eso sí, es poco probable, dijo el tasador, que un vendedor logre sacarle a la propiedad el neto de lo que gastó en arreglarla, particularmente, si se trata de detalles que se considerarían de lujo como, por ejemplo, pisos en mármol, o construcciones que limiten otras áreas, como el tamaño del patio.

“Lo que va a aumentar el valor de una casa son cosas que usas todo el tiempo. La cocina, si va acorde con lo que espera ese mercado, debe poner esa venta en una mejor posición. Lo que pasa es que a veces el vendedor decide que van a arreglar la cocina y la van a ampliar, pero cogen una parte de la marquesina. Eso inhabilita la marquesina y ocupa un área que no es para eso”, dijo Delgado Robles. “Es importante que la gente sepa que las mejoras a las cocinas, los baños, son buenas ideas, particularmente si es una propiedad que tiene 10 a 15 años de construida”.

Recordó que, independientemente de cuánto se gaste en los arreglos de una propiedad, “ese consumidor pagará hasta el punto que el mercado lo aguante”.

¿Y qué de otros arreglos o gastos, como por ejemplo, tener un sistema de placas solares?

Delgado Robles, presidente y tasador principal de la firma Appraisal Consulting Group PSC, explicó que una propiedad con un sistema solar podría aumentar su valor, siempre que medien varios factores. Por ejemplo, debe ser un sistema que pertenezca al dueño (no un contrato de arrendamiento) y debe estar certificado por un profesional.

“Para que las placas añadan valor a la propiedad, tienes que ser dueño de ese equipo. Y aumenta de valor dependiendo del tipo de sistema que instale, porque en Puerto Rico, hay gente que necesitan 26 placas, pero quieren poner 40 y eso no quiere decir que le vas a añadir todo ese valor a la propiedad”, explicó al agregar que, para hacer esta valoración, es preciso contratar un tasador que cuente con una certificación especial.

Explicó que los tasadores evalúan el ahorro que va a significar ese sistema solar.

“Esas placas solares tienen que estar certificadas por un ingeniero eléctrico y tiene que estar aprobado por OGPe (Oficina de Gerencia de Permisos). Tienes que tener un permiso para esa propiedad, certificado. Las placas solares, las baterías, el equipo completo, tienen que estar saldo”, afirmó.

El sistema de energía solar, aclaró, sufre depreciación, al igual que otros sistemas, lo que se calcula a la hora de tasar la propiedad.

¿Y los acondicionadores de aire?

En cuanto a la instalación de acondicionadores de aire, sistemas centrales y otros enseres, Delgado Robles –pasado presidente del Appraisal Institute de Puerto Rico y el Caribe– dijo que no agregarán un valor significativo, si es lo esperado para estas propiedades.

“En los mercados donde la expectativa es que tengas aires, ya sean centrales o no, eso no necesariamente va a aumentar el valor porque son equipos de poca duración. Si tienes una unidad split, se menciona, pero no es algo que vaya a dar valor porque son equipos personales”, explicó.

En cuanto a otros arreglos, como sería habilitar una casa para personas con impedimentos o en silla de rueda, dijo que el valor agregado dependerá del mercado en que se encuentra esta propiedad.

“Mi experiencia me dice que, el hecho de que tenga instalaciones para personas o clientes con discapacidad, puede tener valor en algunos mercados. Si la norma es $200,000 y pido $250,000 porque este tiene dos pulgadas adicionales en las puertas para mover equipo, el mercado no va a acoger eso. Si pagan más, no es por eso. Puede ser porque está en un primer piso”, explicó.

Lo mismo sucede con otros arreglos que se supone sean parte del mantenimiento normal de una vivienda, como es el sellado de techo.

“La presunción es que el techo esté bien y cuando vamos a una propiedad residencial o comercial, la expectativa es que ese techo esté en buenas condiciones”, explicó. “Si como dueño usé el producto más costoso, como consumidores lo que queremos es que el techo esté bien. Si tiene el producto más costoso o más conocido, fabuloso, pero no estoy dispuesto a pagar más por un buen tratamiento”.

El estilo personal versus el valor agregado

En el caso de propiedades con más años, Delgado Robles explicó que mantener el estilo de una propiedad agrega valor, siempre que sea funcional. Por ejemplo, mantener la originalidad de una cocina o de unas ventanas puede agregar valor, aunque no en todos los casos.

“Obviamente, la expectativa es que lo nuevo, lo que es más moderno, va a tener más peso. En un mercado como Viejo San Juan, donde mucha gente remodela pero otros lo mantienen como está, hay que ver si es funcional”, explicó. “Si te quedas con una cocina que tiene 15 años, estás en desventaja porque hay que ver lo que dicta el mercado”.

Los clientes, explicó el tasador, buscan propiedades ya remodeladas, en parte, por lo difícil que es conseguir contratistas que hagan mejoras razonables.

¿Qué hacer con un presupuesto limitado?

Para una persona con un presupuesto limitado y con interés en hacer mejoras a una propiedad, la recomendación de Delgado Robles es, principalmente, no limitar espacios como la marquesina y el patio y concentrarse, en vez, en arreglar las áreas más utilizadas como la cocina y los baños.