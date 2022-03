Más de dos décadas de trayectoria, recipiente de numerosos premios locales e internacionales por sus trabajos, la mente maestra detrás de una de las 300 mejores firmas de arquitectura en los Estados Unidos, según Architectural Record y el líder de un sinnúmero de proyectos públicos y privados relacionados a la reconstrucción de la isla.

Para cualquier persona la lista anterior supone la hoja de vida de alguien a punto de colgar el capacete, retirarse y comenzar a disfrutar el resultado de muchos años colmados de esfuerzos y trabajos. Sin embargo, el arquitecto Ricardo Álvarez-Díaz, aseguró que no es así. El recién elevado como miembro del American Institute of Architects (AIA) College of Fellows, enfatizó que todavía le “falta bastante” por hacer.

“Yo espero. Tradicionalmente, en la arquitectura tú notas que los profesionales, cuando empiezan lo que se llama su segunda carrera, es cuando logran mayor impacto en el tema de diseño. Arquitectos como (Andrea) Palladio empezaron su práctica cuando tenían 45 años. Desde ese punto de vista, me falta mucho”, dijo. En el plano personal, el cofundador y principal socio de Álvarez-Díaz & Villalón expuso que su mayor deseo es ver a sus tres hijas obtener un título universitario.

Ser miembro del AIA College of Fellows es la máxima distinción que otorga el AIA Nacional. Según datos ofrecidos por el capítulo de Puerto Rico del AIA, solo un 3% de los miembros de todos los capítulos que forman parte de la organización, son merecedores de dicho reconocimiento que se concede tras un riguroso y confidencial proceso de evaluación por un Jurado compuesto por siete integrantes.

A pesar de recibir el galardón con agradecimiento, Álvarez-Díaz confesó estar sorprendido por su elección. Quien comenzó su carrera profesional en Nueva York mientras trabajaba para el reconocido arquitecto Robert A.M. Stern, habló “con total transparencia”.

“A mí me sorprendió porque yo he estado muy envuelto en muchas asociaciones y en un montón de temas que están relacionados con Puerto Rico, pero no necesariamente he estado tan activo en las asociaciones de arquitectura. Yo no he estado muy activo en el Colegio, yo no he estado tan activo en la AIA Puerto Rico y parte de la razón es que yo siempre estaba más enfocado en áreas donde pensaba que el profesional no estaba incluido, porque en la AIA somos todos arquitectos, en el Colegio de Arquitectos, somos todos arquitectos o arquitectos paisajistas. Entonces, yo siempre tenía esta preocupación de que no hay suficientes profesionales en la industria de arquitectura que están fuera de su burbuja. El ejercicio que yo hice fue involucrarme en áreas fuera de eso. Y desde ese punto de vista me sorprende”, incluyó el esposo de la también cofundadora, principal diseñadora de interiores y directora de Álvarez-Díaz & Villalón, Cristina Villalón.

Álvarez-Díaz, quien cursó estudios en Italia y Estados Unidos, además de ser exalumno de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Notre Dame, en Indiana y de la Escuela Graduada de Diseño de la Universidad de Harvard, en Boston, manifestó que a corto plazo su enfoque seguirá en el diseño y en cómo -desde distintos escenarios- continuar contribuyendo al desarrollo de Puerto Rico.

Sobre todos los roles que ha desempeñado como arquitecto el más que lo ha marcado fue fungir como representante de la empresa privada para FEMA tras el paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017. Ir de municipio en municipio y ver la devastación ocasionada por los fenómenos atmosféricos son imágenes que siguen presente en su memoria.

“Una cosa es verlo en imágenes y otra cosa es verlo físicamente desde el punto de vista de la necesidad humana. Eso me marcó porque yo conozco a Puerto Rico, pero no lo conocía al nivel que pude conocerlo luego de ese desastre”, sostuvo. De igual manera, continuó, fue trabajar con la comunicad del Caño Martín Peña, específicamente en el proyecto Renaissance Square.

“No hay manera de tú creerte que puedes imponer ideas de diseño si tú no entiendes de verdad lo que ha sufrido y lo que ha vivido esa comunidad por generaciones, generaciones, generaciones... Y también el miedo y la falta de confianza que se ha creado por años por las promesas no cumplidas. Al día de hoy tengo unas amistades grandísimas que se desarrollaron de esa experiencia y todavía me envían fotos de cómo se transformó de manera positiva el desarrollo del área”, contó con orgullo quien trabaja para viajar con su esposa y sus hijas “porque en los viajes uno puede aprender más que nada”.

Con licencia para practicar la arquitectura en Florida, Texas, Nueva York, Islas Vírgenes y Puerto Rico, Álvarez-Díaz destacó “la maravilla” de trabajar en su isla. Aunque reconoció a nivel local se enfrentan numerosos retos, el puertorriqueño en general “es bien decente”.

“Y yo tengo mucha dificultad trabajando en un ambiente donde se valora otras cosas antes que la persona. Y en Puerto Rico, yo lo que veo es que, por ejemplo, el tema de dinero se convierte un poco secundario y es más importante el trato humano. Hace tiempo le decía a unas personas que vinieron de afuera y me cuestionaron por qué en Puerto Rico a las personas les estaban pagando más, pero con todo y eso estaban renunciando a sus trabajos. Yo le dije ‘porque tú los tratas como animales, eso es todo’. Si tú los tratas con decencia, el dinero es un poco secundario y eso es algo que no necesariamente yo veo en los diferentes ámbitos fuera de la isla”, narró.

¿Los premios y reconocimientos son importantes para un arquitecto?

“Yo tengo que seguir pagando la escuela de mis hijas. Estos reconocimientos son buenos, pero no quita que yo tengo una responsabilidad de casi 40 empleados y ese reconocimiento a mí no me va a pagar la nómina. O sea, lo que puede hacer es darme alguna validez y sí te voy a decir lo que me hace sentir orgulloso, me hace sentir bien honrado de que es otro puertorriqueño más. Eso sí te digo. Todas las otras cosas, no sé. Pero el hecho de que es otro puertorriqueño que está escogido para la Escuela de Fellows, esa es la parte que me hace sentir orgulloso”, respondió.

En esa línea, Álvarez-Díaz reconoció que el éxito obtenido en su carrera no ha dependido solamente de su persona, han sido muchas las manos que contribuyeron –y lo continúan haciendo- para que cada proyecto que lidera logre destacarse.

“En la profesión se le da mucho énfasis al arquitecto o arquitecta, pero uno no trabaja solo. Te puedo decir que uno los retos mayores que tuve en este proceso del ‘fellowship’ era casi siempre cómo yo poder hablar de mí y no de nosotros. Nada de lo que nosotros hacemos en la oficina yo lo hago solo. Incluso, cada día que pasa hago menos en términos del día a día y me enfoco más en temas estratégicos para ver cómo yo puedo implementar y poder ayudar. Pero la manera en que de verdad se hace es que es estando claro cuál es el rol de cada persona y dividiendo el trabajo de una manera que hace sentido”, explicó.

Durante toda la entrevista, este apasionado de la arquitectura destacó la imagen de su esposa y socia, con quien comparte responsabilidades. Según dijo, esa ha sido la clave de su progreso y de poder ser un papá siempre presente. En cuanto al mayor legado que puede dejarle a sus retoños es, “que no les dé vergüenza que tienen mi apellido”. De esta manera, continúa trabajando en su mayor proyecto de vida.