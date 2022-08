Cuando se habla de funerarias, por lo general, vienen a la mente lugares sombríos, fríos y tristes. Sin embargo, según la creadora de espacios Verónica González, no tiene que ser así. La experta en decoración e interiorismo expuso que, a la hora de ambientar estos lugares, lo mejor es pensar en lo opuesto a las emociones que se viven allí.

“Le podemos preguntar a diez personas distintas qué piensan de una funeraria y te van a decir lo mismo: muebles oscuros, accesorios viejos o alfombras. Si las personas están pasando por un momento triste, lo ideal es preguntarte cómo tú puedes darle un poquito de luz, de claridad, de amor, de felicidad en el proceso. Para mí, pues es dándoles esos colores (claros), esos tonos (pastel). Todo tiene su propósito y su razón. Este lugar (la funeraria) tiene que impartir luz, paz y tranquilidad porque es un momento donde los clientes se van a encontrar con familiares y seres queridos”, expresó González.

La creadora de espacios, quien también estuvo a cargo del diseño del restaurante Cayo Caribe, en San Patricio y Moda Gallery, en Guaynabo, describió que se inspiró en su idea de lo que es el cielo para la renovación del exterior de Borinquen Memorial Funeral Home, en Caguas. Antes, González remodeló las oficinas centrales ubicadas en el mismo municipio.

“Yo diría que, literalmente, me inspiré en el cielo. Este es el cielo en la tierra. Si yo puedo traer algo del cielo, algo de papá Dios, algo de lo que nos enseñan a nosotros que son los ángeles, de lo que son cosas buenas de allá arriba, si lo podemos traer aquí a la tierra, cómo sería. Y esta es mi imaginación de un lugar lindo, de un lugar tranquilo, de un lugar sutil. Yo vengo aquí y no me siento triste, siempre estoy en paz, relajada, estoy con colores que te dan esa energía”, detalló mientras algunos empleados la felicitaban por su “excelente trabajo” y “buen gusto”.

En esa línea, la propietaria de VStudio, invitó a siempre buscar los términos medios. En el exterior de Borinquen Memorial Funeral Home, por ejemplo, predominan sofás acojinados y mecedoras. Asimismo, la paleta que se destaca está compuesta por el coral, el salvia y el crema.

“Afuera, lo primero que trabajamos fue definir cuáles áreas de la terraza íbamos a crear. En este caso hicimos una terraza a mano derecha y una terraza a mano izquierda. Cada terraza va hacia un área, hacia el ‘coffee shop’ o el ‘flower shop’. Así que puedes entrar por afuera y quedarte afuera, no a todo el mundo le gusta entrar a estos espacios. Eso fue lo primero que definimos, un ‘furniture layout’. Aquí estamos ubicando la persona que se quiere sentar en un sofá y la persona que se quiere sentar en una silla sola, mecedoras, como los días de antes”, agregó.

Verónica González es la propietaria de VStudio. (teresa.canino@gfrmedia.com)

La funeraria, contigua al cementerio Borinquen Memorial Park, cuenta con áreas para fumar y otras para no fumar. Asimismo, se utilizaron materiales resistentes a las inclemencias del tiempo como el mármol, la madera y el metal.

El nuevo espacio, contó González, demoró tres meses en construirse. Sin embargo, el proceso completo tardó un año por la situación de la pandemia del COVID-19 y la falta de empleomanía y materiales.

“Si una cosa no pasaba, no podías trabajar con la próxima. Esta área la terminamos hace un mes. Yo creo que a todo el mundo le encanta. Cuando publico esto en las redes sociales de las cosas que estamos haciendo, las personas no saben que es Borinquen Memorial, que es una funeraria, me pregunta constantemente qué hotel es ese, qué deben hacer para llegar al hotel”, dijo la creadora de espacios con orgullo.

El exterior de la funeraria, además, fue ambientado con plantas en tendencia como las suculentas y los cactus. Dos tipos capaces de almacenar agua en sus distintos órganos, ya sean tallos, raíces u hojas, o varios de ellos, así como de reducir la transpiración que sufre.

De esta manera, cálida y de exuberante vegetación alrededor, el diseño de Borinquen Memorial Funeral Home crea un ambiente minimalista y zen. Ahora, la funeraria incluye rincones tranquilos y característicos de un sitio que inspira paz y tranquilidad, todos conectados en beneficio del cliente.