A raíz del colapso del condominio en Miami y para prevenir una tragedia similar aquí, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR) busca convencer al gobierno de Puerto Rico para que adopte el Código Internacional de Mantenimiento de Propiedades de 2018 (IPMC 2018), que ordenaría inspecciones y mantenimientos periódicos en las edificaciones.

“Ya hemos ido a la Legislatura y comenzamos ya el diálogo para ver de qué forma adoptamos ese código”, informó el ingeniero Félix L. Rivera, presidente de la Comisión de Terremotos del CIAPR.

Rivera, quien acudió al lugar donde colapsó el condominio Champlain Towers South días después del incidente para hacer observaciones de primera mano, advirtió que aunque “tomará uno o dos años saber realmente qué fue lo que pasó en Miami”, sí se sabe que en Puerto Rico muchas construcciones comparten los riesgos de estar en terrenos arenosos, en la zona marítimo terrestre, expuestas a agua y corrosión.

Por ello, el CIAPR también está exhortando al gobierno a establecer una recertificación de edificios, a los 40 años de construidos o en ciclos más cortos como 20 años, dependiendo de su uso, ubicación y materiales, indicó el ingeniero José Luis Flores, presidente del Instituto de Ingeniería Civil del CIAPR y quien estuvo junto a Rivera en el lugar del colapso.

“Se tiene que hacer un reglamento igual o similar al de Broward County en Florida, que obliga por ley a que cualquier estructura de 40 años o más tenga que ser inspeccionada en sus aspectos estructurales y eléctricos”, expuso Rivera.

“Si una estructura no pasa (la inspección), se da un tiempo para hacer los arreglos pertinentes. Si no lo hace, se le quita el permiso de uso y no se puede usar com residencia, vivienda, comercio o industria. Esa es la importancia del documento”, agregó Rivera sobre cómo se implementan tales reglamentos.

A su vez, el experto expuso que en Puerto Rico esta medida toma mayor importancia cuando se toma en cuenta que, de los cerca de 15,000 edificios multipisos que hay, “60% se construyó antes de los años 1980”.

Esto implica que se erigieron antes de la revisión del Código de Construcción de 1987. Desde ese año al presente, los códigos incorporan más medidas para que las estructuras fuesen “más resistentes tanto a sismos como a huracanes”, informó.

A esto se suma la realidad de que la vida útil de los materiales de construcción que para el concreto ronda los 50 años, pero para los aceros se reduce a 30 y en el caso de la madera va de 15 a 20 años.

“Aparte de la estructura están los suelos y hay que alejar el agua de los edificios para que no socave”, añadió Rivera sobre el riesgo que se puede hacer más evidente en zonas aledañas a cuerpos de agua, pero que también se puede dar cuando se manejan mal escorrentías o no se detectan a tiempo fugas de tuberías.

De ahí que los expertos recalcaran en la importancia de las inspecciones periódicas, a profundidad, para identificar a tiempo deterioros que requieren refuerzo o reparación, sin tener que llegar necesariamente a la demolición.

“El agua es el mayor enemigo de una construcción de concreto porque el cemento es un material poroso. Permite que entre agua y el acero de refuerzo en el concreto al contacto con el agua se oxida. Se va debilitando la estructura”, advirtió Rivera.

Los portavoces conversaron con la prensa durante el evento educativo Megaviernes Civil, que se celebró hoy en el Centro de Convenciones de Miramar.

“El fin principal es la educación de los profesionales. Se ofrecen siete horas de educación continua para ingenieros y agrimensores”, explicó el director del comité organizador, el ingeniero Doel Muñiz.

A su vez, Flores, quien preside la entidad anfitriona del evento, indicó que esta edición del Megaviernes fue la primera en formato híbrido, porque descubrieron al hacerla virtual durante la pandemia que así se puede amplificar el alcance.

Por ello, en esta ocasión, tienen módulos virtuales, además de los presenciales. Esto ha permitido contar con conferenciantes conectados desde Europa y Estados Unidos.

La agenda del evento incluyó un panel con jefes de agencias y corporaciones públicas que actualizó la disponibilidad de fondos y las prioridades de obras de reconstrucción tras los huracanes y terremotos, así como de mitigación de riesgos futuros.

“La masa crítica de proyectos se va a estar viendo en los próximos 6 a 12 meses”, aseguró en su intervención Manuel Laboy, director de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

Esto responde, según explicó, a que las corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Acueductos y Alcantarillados (AAA) ya tienen de su lado asignaciones de miles de millones de dólares, a la vez que el Departamento de Educación está en el proceso de subasta de la gerencia de proyecto para arrancar con la reconstrucción de escuelas dañadas por los desastres naturales y “los 78 municipios ya tienen $1,800 millones aprobados para sus proyectos”.