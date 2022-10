Disciplinado, delgado, atlético y bronceado por el ardiente sol de Culebra, donde tiene una residencia de fin de semana, el reconocido arquitecto puertorriqueño José Ricardo Coleman Davis-Pagán, FAIA, nos recibió en su oficina para conversar sobre Arquitectura, su práctica y su más reciente reconocimiento, el Premio Henry Klumb, la más alta distinción que confiere el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR).

La obra de Klumb, arquitecto alemán que se estableció en Puerto Rico en 1944, se caracterizaba por contar con los principios fundamentales de la arquitectura orgánica: funcionalidad, adecuación a las condiciones climáticas del entorno, contextualización formal y fluidez espacial. Esas son precisamente las características que podrían definir el trabajo de Coleman-Davis Pagán, quien a través de una trayectoria de más de 45 años de trabajo profesional, ha logrado crear un extraordinario balance entre lo contemporáneo y lo histórico. De hecho, al dar lectura del Laudo, el Jurado que le confirió el Premio Henry Klumb destacó que, con su estilo sencillo, elegante y de gran calidad espacial, “ha logrado demostrar una gran maestría y excelencia en la práctica de una arquitectura en armonía con el trópico, lo que constituye una gran aportación al cúmulo del diseño edilicio puertorriqueño”. Respecto al Premio, señaló, que el mismo le llena de mucha humildad. “Ya que cuando el reconocimiento viene del mismo gremio, cuenta con mucho valor”, expuso.

PUBLICIDAD

Con un bachillerato y una maestría en Arquitectura de Tulane University, en Nueva Orleans, lugar que marcó mucho su vida porque “tiene un trasunto de nuestro entorno construido y una relación con el Caribe”, Coleman-Davis Pagán inició su carrera profesional en el 1975 con HTC Davis AIA, Arquitectos. Actualmente, es principal de la firma Colema- Davis Pagán Arquitectos, fundada en 2004. Su obra, que incluye diversas tipologías, que van desde la restauración, rehabilitación, remodelación, vivienda, interiores y espacios urbanos, le ha ganado un amplio reconocimiento en y fuera de Puerto Rico.

“Villa Pabellón”, una residencia que celebra intensamente la integración harmónica con su contexto tropical caribeño con un lenguaje modernista cónsono con las idiosincrasias bohemias de los clientes. (Suministrada)

Aunque elocuente, su carácter sencillo no le permite hablar fácilmente de sí mismo, cuando le preguntamos quién es Coleman- Davis Pagán. Así que después de tres intentos, el arquitecto accedió y nos dijo: “me considero afortunado de dónde nací y me crié, soy producto de eso, que me acondicionó la vida. Yo amo la arquitectura. Yo no trabajo, yo soy lo que soy de 4:00 a.m. a 10:00 p.m. En la academia aprendí a transmitir esa pasión de quién tú eres, tu pasado y a dónde vas”.

“Yo soy una mezcla de diferentes ancestros, bien variados. Nací y me crié en Puerto Rico, y es obvio que lo que sobresale es lo que he vivido. Mi padre nació en Estados Unidos de padres argentinos-ingleses, mi madre era de Caguas de familia ponceña, personas bastante liberales de gran afirmación puertorriqueña. Me educaron para ser ‘gringo’, pero eso no ocurrió, yo me lo cuestionaba todo”, agregó.

PUBLICIDAD

Al describirse como disciplinado, recuerda una frase de su suegra, que decía: “la falta de orden entorpece grandemente la vida”. Así que el joven José Ricardo, que al parecer salió más Pagán que Coleman-Davis se propuso una meta, seguir mejorando cada día más, todos los días.

“Cuando terminas de estudiar, empiezas a hacer obra que no es la mejor, es ya cuando llevas 10 o 20 años de trabajo que empiezas a darte cuenta de qué va esto. Con la experiencia, obviamente va mejorando la obra. Yo entré a la cátedra tarde en mi vida, cuando ya tenía 35 años de práctica, y ahora por fin creo que puedo transmitir algo de cómo implementar esa pasión y no en el sentido técnico. La enseñanza me ha ayudado muchísimo. Tengo que pasar juicio de tantos proyectos, que termina siendo un buen ejercicio para los proyectos propios. Creo que ahora es que puedo dar de mi parte”, incluyó.

El trabajo del arquitecto se distingue por unas características propias que van de la mano del lugar donde se va a construir, del sol, la lluvia, la brisa y otros elementos que nos hacen caribeños, como los huracanes. Dijo, “es claro que cada día se hace más importante el tema de sustentabilidad, por lo que como arquitectos debemos saber cómo trabajamos con esas condiciones siempre pendientes a la naturaleza. Toda construcción impacta a la naturaleza y todo depende de cómo vives con ella respetándola”. De hecho, señaló que todos los proyectos que ahora salen de su oficina cuentan con cisterna para agua de lluvia y placas solares.

PUBLICIDAD

Proyecto Casa Música. (Suministrada)

Al definir la Arquitectura, “tienes que pensar en cómo fusionas la tecnología con la creatividad, y que esta sea cónsona con la naturaleza. Pero en definitiva, esta debe transmitir sosiego, gozo y placer, que sea algo que mejore tu vida, por lo que no todo lo que se construye es Arquitectura. Por fin, a través de los años, entiendo que que lo estoy haciendo cada vez mejor. Al principio crees que estás haciendo la gran cosa, y en realidad lo estás intentando”, continuó a modo de reflexión.

Al preguntarle cuáles son sus proyectos predilectos, señaló que gusta de diseñar vivienda de todo tipo, siendo Casa Mar, en Ocean Park, una de sus favoritas. Igualmente, mencionó, cómo le entusiasma tomar un edificio histórico existente y crearle un apéndice, “respetando siempre ese pasado y construyendo pensando en el futuro. Que tu intervención sirva de la misma manera y se convierta en un legado de edificio y le de una nueva vida, que quizás nunca tuvo”. Un ejemplo de ello, es la Casa Dominicana, una antigua escuela pública construida en Villa Palmeras, en 1935.

Elevado en el 2018 al College of Fellows del Instituto Americano de Arquitectos, desde el 2012 ha sido docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, donde imparte una clase de diseño. Sobre esta experiencia entiende que las escuelas de Arquitectura no deberían ser técnicas, sino que se debe enseñar a los estudiante a pensar y a soñar. “Es ahí donde único se puede tener fantasía. Independientemente de la escuela, la Arquitectura es una educación que sirve para abrir los ojos y ver el cambio que ocurre constantemente a tu alrededor. Yo le cambiaría el nombre a “Escuela de Creatividad”.