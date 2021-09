Reconocido como uno de los arquitectos locales más publicados y premiados a nivel internacional, la obra de Nataniel Fúster, FAIA, se destaca por el manejo poético de la luz, el énfasis de la relación entre el interior y el exterior, maximizar las cualidades esculturales y contextuales de los materiales, así como la habilidad para establecer un diálogo profundo con el clima y la cultura local.

Socio principal de las firmas FUSTER + Architects, PSC, CASA-i y ALAZAR by Fuster, el galardonado arquitecto natural de San Juan será el próximo invitado de una serie de charlas que ha establecido el Capítulo de Puerto Rico del Instituto Americano de Arquitectos (AIAPR), a cargo de aquellos miembros que han sido exaltados a Fellows por el AIA Nacional por la calidad de su trabajo y la importancia del legado de su trayectoria profesional al desarrollo de la arquitectura.

Durante la charla, pautada para el próximo jueves, 30 de septiembre a las 6:30 p.m. en la sede del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, y titulada “Casa Flores y el diseño de la nueva vivienda en Puerto Rico”, el arquitecto Fúster hablará de su carrera profesional, con la cual ha logrado establecer un estilo propio: contemporáneo y sustentable.

La Casa Flores utiliza medios pasivos de ventilación e iluminación.

Con motivo de una trayectoria, que sin duda es una muestra de la potencialidad y la calidad de la arquitectura en Puerto Rico, Diseño & Construcción habló con Fúster sobre tres puntos clave:

¿Cuál es la misión de un arquitecto?

“Esta es una pregunta muy compleja por lo abarcadora que debería ser su respuesta, pero en resumen diría que la misión de un arquitecto es la búsqueda de un mundo mejor a través del diseño de espacios construidos, tanto interiores como exteriores. Esta búsqueda se puede desarrollar en diferentes ámbitos y escalas. Parafraseando a Alvar Aalto, un arquitecto al cual admiro enormemente, la última meta de un arquitecto es la de diseñar el paraíso. Así que en la misión de un arquitecto siempre deberán existir consideraciones optimistas, idealizadas e imaginativas de lo que ese paraíso puede llegar a ser”.

¿A quién o a qué debe responder un buen diseño?

“Un buen diseño por naturaleza es sintético, en otras palabras, una compresión de múltiples ideas, intenciones y pensamientos en soluciones inteligentes y poéticas. El buen diseño debe tomar en cuenta una gran cantidad de factores funcionales, económicos, constructivos, sociales, y estéticos a la hora de plantear posibles alternativas. Igualmente, el buen diseño debe responder a las necesidades del individuo, de la sociedad y del ecosistema planetario. El cliente de un arquitecto nunca es singular”.

Describe tu estilo, cómo llegaste a desarrollarlo y hacerlo tuyo, para que alguien vea una obra y diga “eso es Fúster.”

“En realidad, me interesa muy poco el tema de los estilos. Poco me atraen los discursos de sectores de nuestra sociedad que viven obsesionados con las marcas, con las tendencias y muy poco con el contenido. Lo que verdaderamente me atrae es la búsqueda, a través del diseño, de lo auténtico, de lo verdadero y de la profunda belleza, a la que veo como una forma muy elevada de sabiduría, sensibilidad e inteligencia. Prefiero que mis trabajos generen en sus usuarios deleite, serenidad, felicidad y asombro en vez de que sean identificados como trabajos míos”.

Fúster, quien obtuvo su Maestría en Arquitectura en la Universidad de Puerto Rico, cuenta, además, con un segundo grado de Maestría en Diseño Urbano (MAUD) y un Doctorado en Diseño (DDes) de la Universidad de Harvard.

Reconocido con un Honor Awards del AIA Capítulo de Puerto Rico, un Honor Award del AIA Florida/Caribbean Region y el Gran Premio Nacional en la XII Bienal del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, entre sus proyectos más destacados figuran: Casa Delpín, en Miramar; El Blok, en Vieques; Therapeutic Pools La Esperanza y Casa Flores, en Naguabo.

El diseño de esta última, en un suburbio de la costa sureste de Puerto Rico, se basa principalmente en las siguientes ideas: