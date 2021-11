“Es una desfachatez que con $50,000 millones en fondos federales Puerto Rico sea reconstruido por braceros extranjeros”, expresó ayer el portavoz de la Unión Internacional de Trabajadores de la Construcción de Norte América (Liuna), Edison Severino.

Con esto, el líder sindical rechazó el plan de la industria de la construcción para que Puerto Rico obtenga una dispensa federal y pueda importar obreros de países como Colombia y México con visas temporeras H-2B.

Por el contrario, Severino informó que el gobernador Pedro Pierluisi tiene ante sí propuestas concretas de Liuna y otros gremios de la industria, para que los proyectos de reconstrucción e infraestructura con fondos federales tengan condiciones laborales dignas que atraigan de vuelta a boricuas diestros que laboran en estados como Texas y Florida, así como a los que trabajan en el mercado informal debido a la baja paga que se les ofrece.

“La participación laboral es de 41% y no es accidente, porque aquí no vale la pena trabajar en el mercado formal. No se vive, hay que jugárselas”, expuso Severino.

“Dénles la oportunidad de ganarse el pan con dignidad y haber tenido el orgullo de haber reconstruido a su país”.

El líder obrero aclaró que la propuesta entregada al gobernador quien en marzo firmó una orden ejecutiva para que los salarios de construcción de proyectos públicos partieran de $10.95 la hora, está ajustada a las realidades actuales de Puerto Rico. A la vez, indicó que busca que la masiva inyección de fondos federales no solo beneficie a los contratistas, sino también a crecer una fuerza laboral resiliente.

“Estamos planteando salario basado en ascenso progresivo, con una escala a partir de los actuales $10.95 por hora”, precisó. Además, incluye un seguro médico que toma en cuenta el hecho de que los obreros que laboren en el mercado informal podrían perder su cobertura del plan público Vital al entrar en nómina.

Con esta fórmula, indicó que se benefician también las arcas públicas durante los cerca de 10 años que se espera dure la reconstrucción.

“Esta es la oportunidad que tenemos de transformar el país no solo con varilla y bloque, sino también para integrar nuevos trabajadores y traer a los que se fueron”, subrayó Severino.

De forma paralela, advirtió que Liuna y otros sindicatos poderosos en Estados Unidos están en conversaciones continuas en “altas esferas federales” para evitar que Puerto Rico obtenga una dispensa en las visas H-2B sin que haya agotado los esfuerzos por atraer mano de obra local existente y usar fondos disponibles para capacitar a más personal.

Planteó que, si para las obras privadas los contratistas no encuentran suficiente personal, entonces “se justifica traer a trabajadores de afuera”.

“La escasez de mano de obra en la construcción no es causada únicamente por la pandemia. Más bien se debe, en gran parte, a los salarios de pobreza que tradicionalmente se pagan en el país, causando el éxodo, fomentando la informalidad y la baja participación laboral en la Isla. Que los contratistas y desarrolladores hayan creado el panorama actual, y ahora pretendan que el Gobierno los favorezca en detrimento del bienestar del país, es simplemente inaceptable”, finalizó.