Más allá de la construcción informal y lo poco preparado que estaba el gobierno para atender una emergencia, el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico en septiembre de 2017, puso sobre la mesa otros problemas que hoy -cuatro años después- no se han solucionado. Uno de ellos, según George Pavarini, de la compañía de diseño Pavarini Construction & Development, LLC, la reubicación de más de 250,000 familias que viven en zonas de riesgo de inundaciones o derrumbes.

A modo de alternativa, el arquitecto presentó Vista Verde, en Naguabo, un proyecto que comenzó a construirse en 2010 con 114 viviendas unifamiliares. Ahora, esta comunidad ya establecida, se prepara para la construcción de otras 198 residencias bajo los nuevos códigos de construcción e innovaciones importantes para enfrentar futuros fenómenos atmosféricos.

Pavarini resaltó que la urbanización está ubicada sobre 84 cuerdas donde abundan el esplendor y la tranquilidad de la naturaleza. Además, sostuvo, que separaron 50 acres como zona de conservación de lomas y árboles.

“Después de María, no seguimos la construcción porque todo estaba paralizado. Luego, vino la serie de temblores y el COVID-19. Ahora, la idea es seguir el desarrollo, pero pensando qué aprendimos de María. Los códigos han cambiado, las especificaciones de puertas y ventanas han cambiado. Las tormentas son una cosa y lo que viene después es otra cosa. Sobrevivimos María, pero estuvimos sin luz, sin agua, sin comunicación...”, detalló el empresario.

Desde sus inicios, Vista Verde ha ofrecido casas de tres habitaciones, dos baños, “walk-in closets”, área de sala/comedor, cocina abierta, lavandería, calentador de línea, marquesina sencilla (con capacidad de convertirse en un cuarto adicional) y “driveway”. Todo esto distribuido en 300 metros cuadrados aproximadamente. El rediseño incluye los conductos, circuitos y panel para instalar placas solares. Además, tiene tubos para añadir estufa y secadora de gas.

El baño del cuarto máster tiene ducha y cristal para separarla del resto del espacio. Las losas de toda la estructura son 20x20.

“También, yo sé que la gente salió corriendo a comprar plantas eléctricas pequeñas para poner alguna luz y conectar la nevera, pero es bien peligroso la manera en que lo hicieron. Dejaron la planta eléctrica afuera, con extensiones hacia la casa. Diseñamos un circuito en la marquesina donde se puede conectar una planta eléctrica directamente en este enchufe y hay un circuito de emergencia para prender por lo menos una luz, la nevera y cargar el celular”, abundó Pavarini mientras añadía que también se puede colocar una cisterna en el techo.

Sobre las áreas comunales, el arquitecto dijo que hay un parque pasivo. También, la próxima etapa de construcción incluirá un área para niños y una cancha de baloncesto. Conscientes de que cada día son más las familias que se preocupan por comer saludable, en la zona de conservación se habilitó un espacio para un huerto comunal donde los futuros compradores podrán sembrar árboles frutales y vegetales.

El proyecto está ubicado en la carretera #31 en dirección a Juncos, kilómetro 4.9 en el barrio Maizales, a menos de una milla de la Autopista 53, con fácil acceso desde Fajardo hasta Humacao y pueblos limítrofes.

Vista Verde cuenta con una localización privilegiada y vistas panorámicas hacia El Yunque, cerca de centros comerciales, hospitales, escuelas, fábricas y playas.

Acción urgente

En entrevista con Diseño & Construcción, Pavarini aprovechó para informar que hace un mes Vista Verde fue incluido en el Catálogo de Propiedades de Nueva Construcción del programa R3 subvencionado con fondos asignados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) que proveerá asistencia para la reparación o reconstrucción de viviendas unifamiliares que fueron afectadas por los huracanes Irma y María.

Esta iniciativa permite a los propietarios elegibles con daños sustanciales que estén localizados en zonas inundables o con riesgo de derrumbe, la oportunidad de reubicación a una vivienda segura.

“En la isla, hay como 250 mil familias que viven en zonas de riesgo de inundaciones o derrumbe, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Tenemos que reubicar sobre 6 mil y llevarlas a casas seguras”, sentenció a la vez que invitaba –a quienes lo necesiten- a solicitar la ayuda a través del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.

Pavarini, quien también es socio y miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) adelantó que la entidad está trabajando una encuesta para identificar cómo el huracán María afectó el costo de materiales y mano de obra hasta casi un 50%. Esto, a su vez, alteró el precio de venta de las unidades de Vista Verde que en un inicio era de $110 mil.

“Tuvimos una ganancia limitada, pero funcionó”, apuntó el empresario. Ahora, el precio de venta de las residencias en la urbanización de Naguabo aumentó a cerca de $170 mil. Sin embargo, los fondos están disponibles para cubrir los gastos de las personas elegibles y que de forma voluntaria están dispuestas a reubicarse.

Según el sitio web del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, las Guías del Programa R3 establecen los siguientes Grupos Prioritarios: personas cuya propiedad tenga daños significativos, incluyendo toldos azules; personas de 65 años o más, personas discapacitadas y todos, de ingresos bajos a moderados.

El arquitecto demandó y reclamó la acción del Gobierno para que se atiendan con premura las miles de solicitudes que ya comenzaron a llegar.

“Yo estoy dispuesto a hacer más proyectos así, la cosa es que todo depende del Gobierno. Si el Gobierno no se mueve, yo no voy a hacer otros proyectos. Eso sería comprar otros terrenos y esperar. No hablo por mi ganancia. En estos casos hay otro tipo de ganancia. Cuando entregamos la llave a una familia que nunca pensaba en tener una casa y comienzan a llorar, ese es otro tipo de ganancia”, manifestó.

De igual manera, Pavarini informó que cualquier persona puede comprar en Vista Verde. Ahora -más que nunca- cuando hay diversos subsidios y ayudas para los compradores. “Estamos creando una casa resiliente y digna a la que cualquier persona puede tener acceso. Es una casa chula”, precisó.