En la Semana Santa, cuando tradicionalmente aumenta la demanda por pescado fresco, la veintena de villas pesqueras que están operando en Puerto Rico en medio de la pandemia de COVID-19 lo hacen "a medio cabillo", indicó Miguel A. Ortiz Serrano, presidente de la Federación de Pescadores Comerciales, que agrupa a unos 350 obreros del mar.

“Se está haciendo entrega en muchas de las villas y trabajando como podamos, porque tampoco podemos sobrecargarnos y que se pierda el pescado con el cierre del viernes al domingo”, informó Ortiz, quien preside la Villa Pesquera Punta Pozuelo, en Guayama, donde además opera un restaurante.

“Ahora mismo el viernes era un día fuerte en el que por lo menos hasta mediodía se podía abrir, pero tenemos que cerrar por la orden (ejecutiva)”, lamentó.

Ortiz indicó que tanto en esta villa como en las de otros pescadores con quienes ha conversado los reportes son similares: “La gente viene, no como antes, pero viene. No hay la misma clientela. Otras veces ha habido fila para comprar pescado. Ahora vienen dos o tres, y luego otros cuatro, y así. O nos llaman para coordinar”.

Empleados del Municipio de Cataño entregaron kits con desinfectante de manos y mascarillas para las personas que hacían fila en la pescadería.

La pescadería es la única que abrió sus puertas en el área metropolitana y siguiendo las debidas precauciones de salud. (Teresa Canino )

Los empleados implementaron un sistema en el que cada cliente estaba separado por seis pies. (Teresa Canino )

Ángel Medina (der.) fue una de las personas que hizo la extensa fila para adquirir mariscos en preparación para la Semana Santa. (Teresa Canino )

Un empleado municipal utiliza un medidor de distancia para marcar en el concreto medidas de seis pies para los clientes. (Teresa Canino )

Las personas que hicieron la fila respetaron las marcas en el conreto y utilizaron las mascarillas provistas. (Teresa Canino )

La pescadería, ubicada en la zona costera del pueblo, recibió un alto número de clientes. (Teresa Canino )

Un empleado de la pescadería atiende a una clienta. (Teresa Canino )

Manuel Ortiz y Rosa Irizarry destacaron la importancia de apoyar a los pescadores locales durante la emergencia. (Teresa Canino )

Omar de Jesús, pescador comercial de Cataño, muestra uno de los cangrejos disponibles para la venta. (Teresa Canino )

De Jesús también mostró una langosta capturada durante la jornada. (Teresa Canino )

Un cliente recibe la orden que sometió ante los empleados de la pescadería. (Teresa Canino )

Tommy Forte (der.), encargado de la pescadería, resaltó la importancia de seguir con la operación. (Teresa Canino )

Los pescadores, sin embargo, han confrontado problemas para realizar su labor debido a las malas condiciones del mar. (Teresa Canino )

Samuel Angelie labora en preparar un atún fresco para la venta. (Teresa Canino )

Los mariscos disponibles se vendieron en unas cuatro horas.

El despacho se hace por una ventanilla, no se permite la entrada del cliente al local, sino que por esa vía se le muestra el congelador para que echen un ojo al producto. “Tenemos que tener máscaras, guantes, ‘sanitizer’”, agregó.

Cierre a la vista

Sobre los planes de operación una vez culmine la Semana Santa, Ortiz adelantó que cuando acabe su jornada el jueves “pienso cerrar puertas hasta nuevo aviso”.

“No creo que vengan muchos más clientes después de Semana Santa, a menos que no haya un problema con el abasto de mercancía en los supermercados y la gente tenga que recurrir a la agricultura local”, adelantó sobre sus planes para encarar los cierres impuestos con el objetivo de contener el contagio del COVID-19.

Ortiz indicó que su sentir es compartido por muchos de los pescadores federados con los que ha conversado: “Están tomando en consideración coger un descanso y ver cómo se maneja el asunto de la agricultura y cómo vamos a hacer dinero para poder sobrevivir, porque las facturas siguen llegando”.

Debido a que los pescadores comerciales tienen que rendir estadísticas, planilla y mantener su registro como comerciantes para renovar sus licencias, el líder prevé que muchos cualifiquen para los incentivos estatales y federales aprobados, como el pago adicional por desempleo.

Cuando el mar no coopera

Pero también hay casos en que la clientela se ha mantenido llegando pero la Naturaleza ha impedido que tengan suficiente producto fresco para quienes lo buscan.

Ese es el caso de la Villa Pesquera Herrera, en Loíza, donde faenan tres percadores comerciales, según informó su presidente Rafael Pizarro, en entrevista con este medio.

“Estamos hasta las 3:00 p.m. pero ya esta hora no hay pescao ninguno. Se vendió rápido, como en dos horas y media a tres horas”, informó Pizarro a eso de la 1:00 p.m.

La falta de inventario, recalcó, se ha debido a las marejadas del norte que les impiden salir todos los días. “El mar se daña y se arregla, sube y baja. Si mejora mañana, estamos planificando salir dos de nosotros a ver qué conseguimos para los clientes”, adelantó Pizarro.

Aseguró que para atender a los consumidores toman las medidas de precaución para prevenir contagios y que no han visto merma en el flujo de personas que vienen a comprar.