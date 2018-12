La víspera del Día de Navidad produjo nuevamente este año la avalancha de compradores de última hora, que por razones de tiempo en su mayoría, otros por olvido, o simplemente por ninguna razón en particular, llenaron hoy las tiendas.

El ambiente hoy en Plaza Las Américas, y en la tienda Walmart de Santurce, era de mucho público, pero tranquilo y cómodo para hacer esas compras de último momento.

En una visita de El Nuevo Día a ambos centros, se corroboró el deseo de los puertorriqueños de regalar en Navidad y el interés de que nadie de los más allegados se queden sin su obsequio.

Hubo quién compraba para sus hijos, otros para los nietos, y hasta quienes dejaron para el último día la compra de regalos para sus esposos y esposas.

A nivel de estimados de gastos, varios de los entrevistados reconocieron que gastaron entre $300 y $400 en sus regalos esta Navidad, y hubo quién estimo en $900 su gasto.

Obsequios de último momento en Plaza

“Siempre dejo para el ultimo día los regalos para mis hijas y mis nietos y eso es lo que estoy comprando hoy”, sostuvo Epifanio Torres, de Carolina, quien aseguró que encontró todo lo que buscaba en Plaza Las Américas.

Carmen Figueroa, de Río Piedras, reconoció que estaba comprando “en photo finish” y admitió que “la verdad es que tuve tiempo, pero lo dejé para lo último”. Estaba también en Plaza comprando los regalos para su hija.

“En último momento”, reconoció a su vez Luis Rivera de Humacao. Este compraba regalos para sus padres, y afirmó que “ya les había comprado algunas cosas, pero como no quería llegar con las manos vacías pues a última hora vine a comprar otras cosas”. No encontró todo lo que estaba buscando, los precios le parecieron normales, nada muy especial.

Luis Rivera. (Luis Alcalá del Olmo)

Abigaíl Caraballo vino a Plaza Las Américas a cambiar ropa que había comprado y no le quedó bien de tamaño, pero aprovecharía la visita para comprarse los zapatos para el 31 de diciembre. “Todavía sigo buscando regalos. Los precios los vi muy bien, más barato”, señaló.

Abigail Caraballo. (Luis Alcalá del Olmo)

Otra que compraba “regalitos de última hora” era Dayanara Pedraza, que atribuyó al mucho trabajo y el poco tiempo, la causa para llegar a las tiendas en la última hora. “Son para la familia, para mi esposo”, dijo. Encontró también buenos los precios y muchos especiales.

Dayanara Pedraza. (Luis Alcalá del Olmo)

Una que no vino a comprar a Plaza, sino a devolver ropa, reconoció que habría de comprarse algún regalo propio. “Estamos devolviendo ya, y no ha llegado Navidad. Los tamaños no nos quedaron bien". La mujer afirma que los comercios aceptaron los cambios y que el proceso se completó sin problemas. “Todo ha estado muy bien, nos han aceptado las devoluciones. Vamos a dar una vueltita a ver qué hay. Ya todos los regalos están completos, ahora son regalos propios”, dijo Yareliz Rondón de Toa Alta.

Yarelis Rondon . (Luis Alcalá del Olmo)

Un esposo ocupado acudió a última hora hoy a comprarle un obsequio a su esposa. Explicó Brian Cartagena que la razón de esta gestión retrasada obedece a que tiene poco tiempo pues trabaja día y noche. Afortunadamente consiguió lo que buscaba para ella y ya están los regalos para todo el mundo, porque “solo faltaba ella”.

Brian Cartagena. (Luis Alcalá del Olmo)

Concurrido Walmart de Santurce

El ambiente en Walmart no era distinto, y numeroso público hacía sus compras, tanto de regalos, como de los alimentos para las fiestas de Noche Buena y Navidad.

El estar trabajando mucho, lo ha dejado sin tiempo, por lo que Hamed Hanza hacía hoy todas sus compras de regalo, mayormente para sus hijos. “Encontré lo que estaba buscando y ha estado todo muy cómodo, parece que todo el mundo compró temprano. Los precios están regulares, pero como quiera hay que comprarlo, aunque sea en último momento”, dijo Hamza, que es oriundo de Tunez, pero reside en Puerto Rico hace 17 años.

Unos abuelos llevaban también numerosos juguetes en su carrito de compras. “Se nos había quedado lo de la nieta y va a pelear si no se lo llevo y me falta todavía otro más, para el nieto. Lo encontramos todo y los precios están buenos”, señaló Freddy Matos, de Barrio Obrero.

Freddy Matos. (Luis Alcalá del Olmo)

No fue tan afortunada Katherine Martínez, de Santurce. Esta se quejó de que le quedan por regalar un montón de cosas que no las hay. “He encontrado algunas cosas pero me faltan otras. Estoy comprando para mi hija, para mi gordita”. Afirma, por otro lado, que todo ha estado muy bien y muy tranquilo.

Katherine Martínez. (Luis Alcalá del Olmo)

Andrés Dones, de Puerto Nuevo, iba también cargado de regalos y señaló que esta compra de último momento es “para mi nene, esto es lo que me faltaba hasta ahora”. Este fue el que reconoció que ha gastado cerca de $900 en regalos y dice, al justificarlo, que tiene cuatro hijos y la familia, pero aclaró que el regalo más caro fue una computadora para su hijo de 10 años, que le costó cerca de $400.

Andrés Done. (Luis Alcalá del Olmo)

Hubo quienes sin faltarle ya ningún regalo, decidieron también visitar las tiendas. Una de estas fue Angela Matos, de Trujillo Alto, que fue a Walmart hoy a comprar “cosas para resolver en la casa, porque los regalos ya están”. Antes de hoy, indica, había comprado "cerca de 11 regalos”.

Angela Matos. (Luis Alcalá del Olmo)

Habrá quienes todavía no hayan completado sus compras, y ni siquiera puedan completar sus diligencias a última hora del último día antes de Navidad. Esos todavía albergarán la esperanza de encontrar algo abierto mañana, 25 de diciembre.