Como resultado del proceso de investigación informado por la Junta de Planificación (JP) en torno a la disponibilidad de permisos para la venta de productos como pan, leche y huevos en restaurantes de comida rápida, la cadena de restaurantes Burger King tomó la decisión de detener la venta de estos alimentos básicos.

Asimismo informó que se encuentra en la mejor disposición de dialogar sobre el particular y espera la oportunidad para discutirlo con los funcionarios pertinentes.

Su decisión viene a menos de un día después de que la presidenta de la Junta de Planificación, María del C. Gordillo señalara que su equipo había iniciado una investigación sobre la venta de alimentos no procesados (pan, leche, huevos, etc.) por algunas cadenas de restaurantes de comida rápida, a las que se añaden Firehouse Subs y McDonald’s.

“De estos restaurantes estar operando en violación al permiso que le fue otorgado, la agencia podrá emitir un cese y desista de operaciones a dicho restaurante o podrá ser multado”, expresó Gordillo.

En cuanto a su motivación inicial, la cadena de restaurantes indicó, en comunicado de prensa, que “identificó la necesidad de facilitar a la familia puertorriqueña la oportunidad de tener acceso a productos esenciales en momentos en los que se vive una nueva realidad que lleva a realizar compras en horarios más limitados que además requieren medidas y protocolos de seguridad”.

“La venta de pan, leche y huevos surge en ánimo de ofrecer unos servicios de conveniencia al pueblo y fomentar las visitas a los negocios en estos momentos tan difíciles. Ello llevó a Burger King a reinventarse como muchos negocios han hecho, ofreciendo así estos productos a la venta por servicarro”, continúa el comunicado.

El pasado fin de semana, El Nuevo Día ya había informado que varios restaurantes de esta y otras cadenas de comida rápida, habían vendido estos alimentos básicos el domingo, cuando la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced se lo prohibía terminantemente a otros negocios, como panaderías, colmados y gasolineras.

“No queremos decir que ellos no vendan (los restaurantes de comida rápida), pero tampoco es justo para los detallistas de gasolina y los dueños de mini-markets que tienen los debidos permisos para vender estos alimentos y no pueden hacerlo los domingos por la orden ejecutiva”, dijo entonces el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jorge Argüelles, a El Nuevo Día.

“Nos oponemos tenazmente a este asalto a los pequeños y medianos comerciantes. Ahora, las grandes cadenas de comida rápida como no están vendiendo mucho volumen de alimentos como antes, pretenden quitarle clientes a las panadería y colmados”, ya había sentenciado el director ejecutivo de la Cooperativa de Dueños de Panaderías y Comercios Puertorriqueños, Herminio Martínez.

Aunque Burger King entiende que su permiso de uso actual aprueba la venta de los mencionados productos, el gigante de la comida rápida informó que se vio obligado a tomar la decisión en ánimo de no ser una distracción ante los temas más importantes que se están viviendo en estos momentos.

Asimismo, respondió estar al tanto del aviso de multa presente por vender pan Holsum, leche Tres Monjitas y huevos por servicarro. Al tomar la decisión de no continuar con la venta por el momento, Burger King lamentó no poder seguir ofreciendo este servicio de conveniencia.