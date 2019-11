Los artículos para el hogar y la tecnología atrajeron a los consumidores a Plaza Carolina, centro comercial que abrió sus puertas desde las 5:00 a.m. de hoy, viernes de Ventas del Madrugador.

A las 9:00 a.m., la tienda más concurrida era Best Buy, donde la fila para pagar atravesaba el interior del establecimiento. Aunque la fila era larga, la espera no era extensa, de acuerdo con Elvis Aguiar Mercado, de 49 años y residente de Fajardo.

“Está todo muy organizado y fluye bien la fila. Yo era el número 70 y tardé 30 minutos”, sostuvo el hombre, que fue con su esposa a eso de las 8:00 a.m. a comprar un televisor Vizio 4K de 40 pulgadas a $185. “Ya conseguimos el televisor y ahora vamos a casa a quemar fiebre”.

De acuerdo con Dangely Sierra, gerente de Best Buy de Plaza Carolina, la tienda estuvo llena tanto ayer Día de Acción de Gracias, cuando operaron de 5:00 p.m. a 1:00 p.m., como hoy, con horario de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

“Lo más que están buscando son consolas (de videojuegos), ‘smart watches’, computadoras, ‘hoverboards’, cámaras instantáneas, muñecas LOL y tabletas”, comentó la gerente. Agregó que no tantas personas estaban comprando televisores como en otros años para esta fecha debido a que este año la demanda por este producto comenzó antes de noviembre porque los precios han estado asequibles.

Las largas filas siguen siendo el elemento que más resalta en la participación de los puertorriqueños en la Venta del Madrugador. (Teresa Canino )

Antes de que cayera la noche del jueves, el Walmart de Ponce ya contaba con la espera de cientos de consumidores que buscaban aprovechar las ofertas de la megatienda. (Joe Rubens)

Aunque el Servicio Nacional de Meteorología había anticipado el desarrollo de lluvias para la tarde del jueves, la precipitación no impidió que se generaran largas filas en espera que abrieran las puertas de los comercios. (Joe Rubens)

Entre los artículos electrónicos los televisores inteligentes (Smart TV) resultaron ser los más buscados en el Black Friday. (Joe Rubens)

La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, Carmen Salgado, visitó varios comercios para evaluar que cumplieran con las disposiciones de productos y ofertas. (Alex Figueroa Cancel)

La freidora de aire revalidó este año como uno de los productos más buscados. (David Villafañe)

En tiendas como Macy's y JC Penney los artículos para la cocina fueron los más adquiridos durante las Ventas del Madrugador. (David Villafañe)

El Departamento de Asuntos del Consumidor emitió dos multas a comercios por "disponibilidad de productos". (Alex Figueroa Cancel)

La gobernadora Wanda Vázquez asistió a las Ventas del Madrugador en el Walmart de Toa Baja. (Suministradas)

Uno de los que estaba buscando artículos tecnológicos era José Batista, de 69 años y vecino de Río Grande, quien fue con su esposa a comprar un teléfono celular con capacidad para conexión 5G.

“El Galaxy Note 10+ no está en oferta, te lo dan con pagos mensuales sin intereses por un año”, dijo. “Desde las 2:00 a.m. estamos en las tiendas. Primero fuimos a Walmart, después a Home Depot y ahora a Best Buy”.

Fuera de Best Buy, tanto los pasillos del mall como las demás tiendas lucían con un flujo de clientes parecido al de un sábado cualquiera. En Sears, poco antes de las 10:00 a.m. el área más concurrida era la de herramientas, pues en el ‘shopper’ había un set de herramientas marca Craftsman de 230 piezas en especial a $88, cuando su precio regular era de $259.99. En las otras cajas registradoras había poca fila con gente llevándose toallas, juguetes y alfombras de baño.

Guillermo Rodríguez, gerente de Sears, indicó que ayer, cuando la tienda abrió desde el mediodía, hubo buena presencia de clientes. “Hoy tenemos más o menos la misma cantidad de clientes que el año pasado, según me comentaron, pues este es mi primer año en esta tienda”, expresó.

Añadió que entre los artículos en mayor demanda ayer y hoy están las herramientas, los artículos navideños (que ayer estuvieron en 65% de descuento), los mahones a $10 y los sets de pijamas.

En JC Penney, Iván Rodríguez, gerente de joyería, indicó que ayer, cuando la tienda abrió a las 3:00 p.m., acudieron más clientes que hoy, cuando operó desde las 5:00 a.m.

“La clientela se diluyó entre ayer y hoy. Ayer vinieron atraídos por los cupones (de $10, $100 y $500) que se repartieron en la entrada y buscando regalos electrónicos como audífonos y relojes inteligentes”, indicó Rodríguez. “El año pasado había más gente a esta hora, pero entiendo que es porque el año pasado había menos tiendas abiertas en este mall. Ahora hay más opciones y todo el mall está abierto desde las 5:00 a.m.”.

Uno que salió de JC Penney con varias bolsas fue Aneudy Soreano, de 30 años y vecino de Luquillo, quien empezó sus compras a las 4:30 a.m.

“Empecé en Macy’s de Plaza Las Américas buscando ropa de invierno, electrónicos, licuadoras y ‘airfryers’. Encontramos todo a buen precio. Después vinimos a Plaza Carolina a Best Buy y conseguimos un videojuego de Pokémon y un ‘case’ a buen precio. En JC Penney compramos abrigos y maquillaje, que estaba en oferta”, contó el hombre, que acudió con su esposa y su hija.

Asimismo, añadió que las tiendas tenían mejores ofertas y más mercancía que en otros años. “La fila más larga fue la de Macy’s en el área de cosas para la casa. Había pocos cajeros y tardamos mucho en pagar”, apuntó.

Ana Ivelisse Feliciano, directora de comunicaciones de Plaza Carolina, informó que las 175 tiendas del centro comercial abrieron hoy desde las 5:00 a.m. y cerrarán a las 10:00 p.m. y que, hasta ahora, las Ventas de Madrugador han transcurrido sin incidentes.