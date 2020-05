A dos días de haberse activado la aplicación de reservaciones para ir a compar a Plaza Las Américas y Plaza del Caribe en Ponce, casi 11,000 consumidores ya tienen cita para visitar estos malls a partir del lunes, 1ro de junio de 2020.

El 80% de esas reservaciones es para Plaza Las Américas, mientras el restante 20% es para ir a Plaza del Caribe, indicó Lorraine Vissepó, a cargo de Comunicaciones de Empresas Fonalledas, dueña de ambos malls. La ejecutiva no precisó cuántos consumidores han hecho el máximo de reservaciones, que son cinco, para un periodo de 60 días.

Exactamente son unas 10,948 reservaciones registradas hasta ayer miércoles a las 5:00 p.m., que representan casi 20,000 personas, según Vissepó, pues la mayoría de ellas han indicado que irán con un acompañante, que es el máximo de personas que se permite por cliente. Esto, debido a que para mantener el control y las medidas de seguridad en esta emergencia del COVID-19, se prohiben las visitas en grupos y la administración del mall solo permitirá dos personas máximo por reservación.

La portavoz destacó que todavía quedan citas disponibles. A preguntas de este diario sobre cuál es la cantidad máxima de personas que permitirán en centro comercial, Vissepó dijo que aún se encuentran estimando esos números.

La mayoría de las reservaciones son para el primer día de la reapertura, entiéndase para este próximo lunes, 1ro de junio. Le siguen, en orden del volumen de citas, el sábado, 6 de junio; y en tercer lugar, el martes, 2 de junio, según Vissepó. Esa tendencia aplica a los dos malls.

No obstante, señaló que aún quedan suficientes espacios para todos los días -excepto los domingos que no abrirán- en los dos centros comerciales. Recordó además que las personas que no sepan bajar la aplicación podrán llegar al mall y allí personal del centro comercial les ayudará, e incluso si quieren entrar a comprar, se les permitirá, siempre y cuando aún queden espacios, la persona lleve su mascarilla puesta y se comprometa a cumplir las nuevas normas de higiene y seguridad de la empresa, que incluyen el permitir que se le tome la temperatura antes de entrar al complejo de tiendas.

En cuanto a la preferencia de los consumidores de ir a comprar por la mañana o por la tarde, la ejecutiva mencionó que no hay grandes diferencias entre los dos bloques de tiempo,yambos tienen más o menos la misma proporción de reservaciones.

Empresas Fonalledas estableció dos turnos para que los clientes vayan a comprar a sus malls: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. “Los horarios están bastante parejos. Desde los años 90 ya estábamos trabajando hasta las 7:00 o 9:00 de la noche. Ahora se limita hasta las 5:00 p.m. y los domingos tenemos que estar cerrados”, comentó Vissepó sobre la nueva realidad de operar en tiempos del coronavirus.