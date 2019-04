Hoy jueves es un día regular para el comercio, pero mañana viernes y el domingo las tiendas y los centros comerciales no podrán abrir sus puertas y tendrán que permanecer cerrados, por disposición de ley.

Esos dos días son los únicos en el año en los que el gobierno prohíbe la apertura comercial, según la más reciente enmienda a la Ley de Cierre, aprobada a principios de 2017.

Algunas cadenas de supermercados, por estar en zonas turísticas, o porque están conformadas por dueños independientes, han decidido que sí abrirán el viernes y el domingo. Una de ellas es SuperMax, que abrirá sus locales en áreas turísticas de Condado, Viejo San Juan, Isla Verde y Dorado. Estas tiendas abrirán las 24 horas, con excepción de Viejo San Juan, que abre de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

José Revuelta, presidente de SuperMax, indicó que SuperMax Online no estará disponible ni el Viernes Santo ni el Domingo de Pascua. Asimismo, The House en Condado -dedicado a la venta de vinos, licores y cervezas artesanales- abrirá este domingo de 10:00 a.m. a 10:00 pm., mientras el local de Plaza Caparra en Guaynabo estará cerrado.

En la cadena Selectos, solo abrirán tres tiendas el Viernes Santo y cinco el Domingo de Pascuas. Cabo Rojo abrirá el viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. y el domingo de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.; Vega Alta el viernes de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. y el domingo hasta las 5:00 p.m.; y Río Grande abrirá ambos días de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El domingo abrirá también Selectos de Canóvanas de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y el de Ciales de 8:00 a.m. a mediodía.