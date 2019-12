Si como buen puertorriqueño, todavía no ha hecho las compras navideñas o le faltan algunos regalos, sepa que hay cadenas de tiendas que han extendido el horario de operaciones en estos últimos días del año y hasta abrirán el Día de Año Nuevo y Reyes para facilitarle la tarea.

De igual forma, algunos supermercados abrirán el día de Navidad y el Día de Año Nuevo. Otros prefieren mantener las tradiciones y permanecerán cerrados esos días feriados, siendo uno de ellos la cadena Econo. “Supermercados Econo permanecerá cerrado los días 25 de diciembre de 2019, así como el 1 y el 6 de enero de 2020 para permitir a sus más de 6,500 empleados compartir junto a los suyos las tradiciones especiales de la época”, indicó la cadena.

A continuación, los horarios de algunas cadenas para estos días navideños:

Macy’s - Estará abierto hoy lunes, 23 hasta la medianoche. El martes, 24 abrirá desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. El Día de Navidad permanecerá cerrada. El jueves, 26 regresa a su horario regular.

En Año Nuevo abrirá de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y la Víspera de Reyes (domingo, 5 de enero) lo hará de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. El Día de Reyes permanecerá cerrado.

Walmart - Estará abierta hoy lunes hasta la medianoche. Mañana martes, Día de Nochebuena, cerrarán a las 6:00 p.m. y el Día de Navidad no abrirán sus tiendas. Para el Día de Despedida de Año cerrarán a las 8:00 p.m. y el Día de Año Nuevo abrirán en horario regular.

La Víspera de Reyes cerrarán a las 6:00 p.m. y el Día de Reyes todas las tiendas operarán en horario regular. Estos horarios aplican a las Walmart, Walmart Supercenter y Supermercados Amigo.

Burlington - Hoy lunes permanecerá abierta hasta pasada la medianoche, y cerrará a la 1:00 de la madrugada. Mañana Día de Nochebuena abrirá desde las 7:30 a.m. hasta 9:00 p.m. Desde el Día de Navidad en adelante, operará en horario regular todos los días, lo que significa que abrirán en Año Nuevo y Día de Reyes.

Sears - Permanecerá cerrada el Día de Navidad y el 31 de diciembre abrirá de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. En Año Nuevo abrirá de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras el Día de Reyes estará cerrada.

Kmart - No abrirá el 25 de diciembre, pero sí lo hará el día 31, desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. El 1ro de enero abrirá de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., y el Día de Reyes estará cerrado.

JC Penney - Hoy estará abierto hasta las 11:00 p.m. Mañana Día de Nochebuena abrirá hasta las 9:00 p.m. y en Día de Navidad permanecerá cerrado.

Supermax – la cadena de supermercados estará abierta mañana Día de Nochebuena hasta las 10:00 p.m., y el Día de Navidad cerrarán a las 6:00 p.m., excepto las tiendas que operan 24 horas, que seguirán de corrido todos los días hasta el día 31 de diciembre a las 9:00 p.m. El 1ro de enero de 2020 todas abrirán a las 6:00 a.m.

Selectos - Por pertenecer a dueños independientes, cada supermercado Selectos tendrá horarios diferentes el día de Navidad.