San Patricio Plaza cumple hoy 55 años de existencia, y coincidiendo con su aniversario, la gerencia anunció la evolución del centro comercial de cara a la próxima década, en la que convertirán a la propiedad en un destino híbrido de comercios, restaurantes y entretenimiento, con ambientes al aire libre.

Dicha transformación comenzará con los 87,000 pies cuadrados de espacio comercial que dejó la tienda Kmart, que era una de las anclas del mall desde los comienzos en 1964. Ese espacio se transformará para reducirse a 60,000 pies cuadrados de comercios y restaurantes, con muchas áreas verdes en el exterior, una plaza al aire libre para celebrar eventos y actividades, tanto de día como de noche.

“El centro comercial cerrado típico está cambiando y eso nadie lo va a detener. Las generaciones nuevas quieren tener vivienda, comercios y entretenimiento en el mismo lugar, y sobre eso, construiremos nuestro futuro”, sostuvo Adolfo “Tito” González, presidente de Empresas Caparra, compañía dueña de San Patricio Plaza.

Los trabajos de construcción comenzarán a principios de 2020 y se espera que los primeros 14,500 pies cuadrados, equivalente al 25% del espacio comercial y que darán hacia el interior del mall, estén abiertos y en operaciones para finales de ese mismo año. Mientras, el restante 75% tomará más tiempo, ya que requerirá de trabajos de demolición que se iniciarán en verano de 2020. Ese espacio es el que queda entre el Banco Popular y Bed Bath & Beyond y será todo al aire libre. El proyecto completo deberá estar terminado para finales del 2021.

Nueva área de San Patricio. (Suministrada)

Por su parte, Luis Rafael González, vicepresidente de Arrendamiento de Empresas Caparra, indicó que el 38% de los nuevos espacios los ocuparán empresarios locales, aunque no divulgó el nombre de esos comercios. Los ejecutivos de Empresas Caparra viajarán a Estados Unidos en búsqueda de conceptos para traerlos a la isla. Aunque el ejecutivo reconoce que, debido a la situación fiscal de Puerto Rico, “es cuesta arriba” convencer a los inquilinos del exterior a que vengan a este mercado, confía en los atractivos que ofrecen el San Patricio Plaza y su entorno de 35 cuerdas denominado el San Patricio Village.

Entre esos atractivos mencionó la ubicación céntrica y los buenos accesos que tiene la propiedad en el área metropolitana, y el hecho que los consumidores que lo visitan tienen un ingreso familiar más alto que el promedio de la población, un nivel superior de escolaridad y suelen visitar con mucha frecuencia el Village.

El nuevo espacio, al que han denominado The Square @ San Patricio Plaza, tendrá pantallas digitales que ofrecerán una experiencia multimedia, un diseño para que entre el viento y mantenga frescas las áreas al aire libre y mucha jardinería paisajista. “En las pantallas se proyectará contenido relevante a los visitantes, no serán anuncios, sino publicidad no tradicional”, dijo el ejecutivo de Arrendamiento.

La inversión del proyecto superará los $12 millones, provisto por financiamiento de la banca privada. El equipo de diseño está compuesto por RSP Architects y Carrerá and Associates.

La inversión del proyecto superará los $12 millones. (Suministrada)

Como parte de la evolución del Village, se construirán aceras nuevas desde la entrada del restaurante Wendy’s bordeando los edificios comerciales, hasta llegar a la esquina del restaurante Denny’s y la intersección de la PR 20. Dicha inversión suma $4 millones y los trabajos saldrán a subasta en el 2020, dijo Miguel González, vicepresidente senior de Operaciones de Empresas Caparra. Agregó que el sector privado costeará los planos, el diseño paisajista, los postes del alumbrado y el mantenimiento de las áreas.