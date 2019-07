En los próximos días podría apreciarse una leve reducción en el precio de la gasolina por litro en la bomba, luego de un aumento súbito que se observó la semana pasada debido a conflictos en el Medio Oriente, informó Luis Sepúlveda, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG).

“Ahora (en este momento) debiéramos esperar precios alrededor de los 75 centavos a 79 centavos (por litro en la bomba). Debiéramos regresar a los 71 a 72 centavos en el precio del litro en la isla”, estimó Sepúlveda, quien recalcó que las fluctuaciones en la bolsa también inciden en el precio.

Tensiones crecientes entre Irán y Arabia Saudí, así como las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre Irán que han avivado el conflicto entre ambos países, inciden directamente en el aumento en el precio del barril del petróleo crudo en el mercado internacional. Esto se traduce en un mayor costo de la gasolina por litro para los consumidores.

“Verdaderamente, el panorama no está muy halagador que digamos por la situación imperante que existe en el Medio Oriente, donde el ambiente está bastante tenso con todas las situaciones que han ocurrido recientemente”, señaló Sepúlveda, al dar como ejemplo el derribo de un dron estadounidense por parte de Irán el 20 de junio por supuestamente invadir su espacio aéreo.

“Este tipo de cosas trae inestabilidad y esa acción que ocurrió, automáticamente, subió el precio de la gasolina 14 centavos (por galón)”, dijo.

El precio por galón a principios de junio fluctuaba entre $1.69 y 1.70, lo que aumentó hasta $1.97 tras la subida en tensión en el Medio Oriente. Actualmente, el precio por galón se encuentra en $1.90.

Asimismo, indicó que en julio generalmente se observa una subida en el costo de la gasolina producto del aumento en consumo, por lo que, ante las circunstancias es difícil predecir qué va a ocurrir en el mes. “Yo diría que a raíz de este aumento drástico que ocurrió la semana anterior, debería esperar que bajara un tanto, quizás no lo mismo que subió, pero debería bajar un poco mientras la situación se mantenga estable en el Medio Oriente”, añadió.

Vivo el pleito contra Costco

De otro lado, la ADG aún espera por respuesta del Tribunal Supremo en torno a un recurso de certiorari para evitar que la cadena Costco obtenga los permisos de construcción para una estación de gasolina en los predios de su establecimiento en Carolina.

“Ya nosotros radicamos la solicitud de certiorari. No hemos recibido respuesta del Tribunal Supremo si va a ver el caso o si no lo va a ver, así que nos mantenemos pendientes a eso. Esperamos que el tribunal lo vea, si decide inicialmente que no, pues vamos a solicitar una reconsideración”, señaló.

El recurso fue presentado a principios de junio y es respaldado por residentes de la zona. Los detallistas denuncian que Costco recibió los permisos sin cumplir con los requerimientos que exige la ley, como, por ejemplo, el estudio de tránsito y alegan un abuso de discreción por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos.