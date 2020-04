A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

Los comercios locales continúan buscando maneras de servir a sus clientes en tiempos de cuarentena y toques de queda, sin que ello implique violar las órdenes ejecutivas del gobierno.

DeportesSalvador Colom es uno de ellos, el cual tiene desde hoy lunes un centenar de artículos deportivos disponibles a la venta para que el cliente los recoja en el almacén o los ordene mediante la aplicación local UVA y los reciba en su hogar.

Entre los artículos disponibles hay balones de baloncesto, de volibol, soccer y futbol americano, así como cuicas, bolas medicinales, bandas de estiramiento, pesas para tobillos, artículos para practicar tenis de mesa (except las mesas), natación y guantes de boxeo.

“Hemos creado esta alianza para ofrecerle una alternativa a nuestros clientes para que puedan hacer ejercicios desde sus hogares y poder mantenerse activos físicamente. Entendemos que en estos momentos la actividad física es sumamente importante. Hemos seleccionado un surtido de más de 100 productos para estos propósitos”, expresó Eugenio Torres, gerente general de la empresa.

En lo que va de esta mañana, habían recibido 30 órdenes por UVA.

Torres explicó que Deportes Salvador Colom, en cumplimiento con la Carta Circular de Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 2020-07, recibirá también órdenes por teléfono y correo electrónico para que el cliente la recoja en su almacén en el parque industrial Mario Juliá en el sector Matadero en San Juan. La dirección electronica es: [email protected] “Por el momento nuestro horario de toma de órdenes y entrega va a ser de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.”