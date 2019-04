El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Luis Sepúlveda, catalogó hoy, lunes, como positivo la decisión de Gobierno estadounidense de ponerle fin a las exenciones para la compra de petróleo iraní y prevé una reducción en el precio de la gasolina si Estados Unidos aumenta sus exportaciones del combustible fósil.

“Esto es positivo, pues aumenta la disponibilidad de crudo en el mercado lo que a su vez debe causar una baja en el precio de la gasolina”, argumentó el empresario.

Sin embargo, Sepúlveda indicó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reaccionará próximamente a la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto a no renovar las Excepciones de Reducción Significativa (SRE, en inglés), las cuales caducan en mayo.

“Habría que ver la reacción de la OPEP a esta estrategia. No hay duda que la intención es de causar dificultades a Irán. Mientras Estados Unidos mantenga un nivel de exportación alto debemos ver una baja en el precio de la gasolina”, agregó Sepúlveda.

Según el portal del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el precio de gasolina regular recomendado en bomba debe estar entre los 74 y 79 centavos. La gasolina premium está entre 81 y 89 centavos. Mientras, el diésel debe estar entre 70 y 77 centavos.

“Si eso significa que Estados Unidos aumenta sus exportaciones, y va aumentar el volumen del crudo en el mundo, eso sería perfecto. A eso es lo que estamos pendiente”, expresó el presidente de la Asociación de Detallistas Gasolina.

Pero, por el contrario, si Estados Unidos reduce las exportaciones del combustible fósil, el precio de la gasolina aumentará como consecuencia de una reducción en el inventario del petróleo crudo.

“Si las reduce, el precio de la gasolina va a aumentar como consecuencia de que el precio del crudo va a subir porque al reducir el inventario del crudo en el mundo, pues el precio aumenta. Pero, yo entiendo que la gestión de Estados Unidos será para que ellos aumenten su exportación. Eso es lo que tendría sentido. No sé cómo va a reaccionar la OPEP, pero sé que van a reaccionar a esa gestión”, sostuvo Sepúlveda.

De presentarse este panorama, en cuanto a una posible reducción en el crudo, la gasolina fácilmente en las próximas semanas sobrepasaría los 80 centavos.

Precisamente hoy, el precio del petróleo de Texas (WTI) registró durante su apertura un alza de 1.94 % ($1.24), y poco después el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) cotizó $65.24.

El gobierno estadounidense había dado una exención de 180 días a ocho países, que incluye algunos de los compradores de crudo iraní: China, Turquía e India. La exención culmina el 2 de mayo.

"El presidente Donald Trump ha decidido no renovar las Excepciones de Reducción Significativa cuando expiren a principios de mayo. Esta decisión busca llevar las exportaciones de petróleo iraní a cero, denegando al régimen su principal fuente de ingresos", indicó la Casa Blanca en un comunicado.