Unos 500 empleados de la cadena de restaurantes Longhorn Steakhouse quedan cesanteados temporalmente a partir del lunes, 30 de marzo debido a la dramática reducción en ventas que ha registrado la franquicia por causa de la emergencia del COVID-19.

“Estamos cerrando temporalmente los Longhorn”, afirmó Ana Figueroa, directora de Recursos Humanos del Grupo Colón Gerena, a El Nuevo Día, y señaló que el domingo, 29 será el último día de trabajo en los ocho restaurantes. La cadena permanecerá cerrada hasta el 12 abril, día en que se supone termine el segundo periodo de “lockdown” que anunció ayer la gobernadora Wanda Vázquez.

La administración se ha reunido con los empleados de Longhorn para explicarles la situación. “El mensaje es que no hay nadie cesanteado ni despedido. Hay que hacer un cierre temporero y los que deseen pueden solicitar el desempleo”, dijo Figueroa.

La ejecutiva explicó que el personal de Longhorn podrá solicitar empleo temporero en la cadena SuperMax, tal y como también pueden hacerlo los que laboran en Sizzler y en Red Lobster, franquicias que también pertenecer al conglomerado Colón Gerena en la isla. Los únicos que no podrán solicitar empleo en el supermercado son los gerenciales, ya que estos continuarán recibiendo su salario.

Hasta el momento, unos 80 empleados de Sizzler y Red Lobster han solicitado empleo en los SuperMax.

Con estos 500 empleados cesanteados temporalmente, ya suman entre 900 y 1,000 los afectados en el Grupo Colón Gerena por el cierre de restaurantes a causa de la emergencia. La empresa maneja otras franquicias en Puerto Rico, entre ellas: Olive Garden, Wendy’s y Applebee’s.