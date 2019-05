La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME) celebrará el próximo jueves, 16 de mayo, el SME Digital Forum, evento en el que se presentará el estudio más reciente acerca del comportamiento digital y móvil de los puertorriqueños.

Unos 14 oradores de calibre mundial participarán del foro, en el que además, se entregarán los “2019 SME Digital Awards” y contará con un “Networking & Expo Center” dirigido a fomentar las oportunidades de negocio.

“Este año, el programa educativo del SME Digital Forum profundizará tres áreas claves para el desarrollo de estrategias digitales: Contenido, Data e Innovación,” adelantó Melissa Burgos, presidenta de SME Puerto Rico.

La presentación del estudio sobre el uso de internet en Puerto Rico estará a cargo de Anitza M. Cox, directora de Análisis y Política Social de Estudios Técnicos. Mientras, Juan Carlos Ortiz, presidente y CEO de DDB Latina para Estados Unidos, América Latina y España, abundará sobre la sincronía entre el “storytelling” y la tecnología.

Los participantes del SME Digital Forum podrán seleccionar entre tres sesiones de charlas simultáneas a cargo de los oradores invitados. Tras el almuerzo, habrá más seminarios simultáneos a escoger, y el cierre estará a cargo de Marcelo Pascoa y Noelle LaCharite, líder global de Mercadeo de Burger King y directora de Desarrollo de Mercadeo e Ingeniera de Inteligencia Artificial Aplicada de Microsoft, respectivamente. Estos tendrán a su cargo las charlas “Who’s affraid of hackvertising?” y “AI for all”.