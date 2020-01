Este fin de semana coinciden dos eventos que suelen impulsar las ventas en los comercios: se acerca la celebración del Día de Reyes, que será el próximo lunes, y arrancó hoy el periodo de ventas libres del pago de IVU en uniformes y materiales escolares.

En la tienda de artículos escolares y de oficina Lápiz y Papel, en Montemar Plaza, su propietario Héctor Vargas aseguró que las ventas suelen aumentar de un 30% a un 40% durante los días que designa el Departamento de Hacienda para las compras de regreso a clases sin el impuesto de 11.5%, que comenzaron hoy y culminarán mañana a las 11:59 p.m.

“Muchos clientes prefieren dejar sus compras de regreso a clases para esos días para economizar”, expresó el dueño del negocio que ubica en San Juan y cuenta con tres empleados.

En la megatienda Walmart de Santurce, la gerente Maité Osorio dijo que el periodo sin IVU de enero suele ser menos concurrido que el de julio. Como enero coincide con la mitad del año escolar, indicó que los clientes solo compran lo que se les acabó durante el semestre anterior, como libretas, ropa interior, lápices y crayones.

Hoy, las áreas más llenas de clientes no eran las de efectos escolares, sino las de juguetes y electrónicos. Según Osorio, la tienda de 400 empleados espera que mañana y el domingo la tienda esté más llena de consumidores en busca de regalos para obsequiar el Día de Reyes, que este año cae lunes.

“Lo que más la gente está buscando son los juguetes pequeños, las bicicletas, las bolas de distintos deportes y los videojuegos para las consolas”, mencionó la gerente. Entre los juguetes pequeños, nombró las muñecas LOL Surprise y Barbie, así como los “hoverboards”.

“Ahora buscan regalos más económicos que los que compraron para Navidad”, aseguró Osorio.

En el área de efectos escolares, Jesica Castro, de 33 años y residente de San Juan, aprovechó para “matar dos pájaros de un tiro”.

“Estoy buscando lápices, uniformes y otros utensilios que se gastan durante el año, para mis hijos de 7 y 11 años. Hasta una impresora me llevo”, dijo Castro. “También compré regalos para el Día de Reyes: ropa y juguetes”.

Entre las góndolas de juguetes, Damara Rodríguez, de 41 Años y vecina de Guaynabo, buscaba obsequios para sus hijos.

“El problema ahora es que los niños piden lo que ven en YouTube y, como no los tienen en las tiendas, hay que pedirlos por internet y, si los niños hacen sus listas para los Reyes después de Navidad, los juguetes no llegan a tiempo”, expresó mientras llevaba juguetes de Star Wars y Fortnite. “También vine a buscar un ‘hoverboard’ y ya no hay, así que estoy buscando detalles que les puedan gustar en lo que llegan los juguetes que pedí por internet”, agregó la mujer, que desconocía que ya empezó el periodo de compras de regreso a la escuela sin IVU.