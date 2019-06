Nueva York - MasterCard permitirá a las personas transgénero usar sus nombres en las tarjetas de crédito y débito en un esfuerzo por combatir la discriminación.

Eso significa que el nombre en la tarjeta de crédito que es propiedad de una persona transgénero puede ser diferente al que se encuentra en su certificado de nacimiento o licencia de conducir.

Dependerá de los bancos que emitan las tarjetas implementar el cambio, pero MasterCard pidió hoy a las instituciones financieras que lo hicieran.

Tres estados, Tennessee, Kansas y Ohio, prohíben legalmente a una persona transgénero cambiar el sexo que figura en su certificado de nacimiento, según Out Leadership, una organización de derechos LGBT que se enfoca en la promoción a nivel corporativo.

Un estudio de 2015 mostró que el 32% de las personas transgénero que tenían que mostrar una identificación con un nombre o género que no coincidía con su presentación sufrieron acoso, se les negaron los servicios o fueron atacados.

"Cuando nos alertaron sobre esto, nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo al respecto", dijo Raj Seshadri, presidente de los emisores estadounidenses de Mastercard.