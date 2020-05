A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

Las cadenas Sizzler, Longhorn y Applebee’s reanudaron operaciones bajo el concepto de recoger para llevar, por lo que han empezado a llamar a los empleados que habían cesanteado temporalmente cuando inició el toque de queda.

Lizmarie Medina, vicepresidenta de Mercadeo del Grupo Colón Gerena, conglomerado que opera esas franquicias de restaurantes en Puerto Rico, indicó que el pasado jueves, 14 de mayo reabrieron 14 Sizzler. “De ese personal ya se ha llamado a casi todos. Falta por reabrir el Sizzler de Plaza Las Américas”, dijo Medina, aunque aclaró que la cadena no está operando al 100%, pues todavía no puede atender público en el interior del restaurante.

La cadena Longhorn, especializada en cortes de carnes, reanudó también operaciones en sus ocho establecimientos. Mientras, Applebee’s hizo lo propio en sus siete localidades. Todos reabrieron el pasado jueves.

Algunos trabajadores del Grupo Colón Gerena se fueron a laborar con la cadena de supermercados SuperMax en los pasados días, como parte de un acuerdo entre ambas empresas locales, para salvaguardar los empleos en la emergencia del COVID-19. Medina no precisó cuántos estaban en los supermercados ni a cuántos empleados ya han llamado de vuelta.

Olive Garden, otra cadena del Grupo y especializada en comida italiana, mantuvo abierta cinco de sus tiendas, con excepción del local en Plaza Las Américas. Este verano abrirán el séptimo local, el que estará en Santa Isabel.

La única cadena de restaurantes del conglomerado que no ha reabierto es Red Lobster – que tiene locales en Plaza Las Américas y Bayamón-, esto debido a que están reabasteciendo el inventario de pescados y mariscos, según la ejecutiva.

Cuestionada sobre cuándo los restaurantes podrán recibir público, Medina manifestó que el gobierno aún no les ha informado. “Desafortunadamente no tenemos una respuesta de cuándo podremos reabrir el salón. Estamos súper preparados, ya sea para recibir al 25% o al 50% de los clientes, que es lo que se ha hablado; pero aún no nos han dicho nada”.