Los inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) resolvieron más de 200 situaciones a favor del consumidor durante el Miércoles Naranja, el Día de Acción de Gracias y el Viernes del Madrugador, y solo emitieron tres avisos de infracción a comercios, todos ellos en el área este.

Así lo confirmó a El Nuevo Día, Carmen Salgado, titular de la agencia, quien indicó que las tres infracciones fueron porque los comercios no tenían disponible el artículo que anunciaron en el “shopper”, y no habían publicado una nota aclaratoria de que no lo tendrían.

“Encontramos varias situaciones, pero se pudieron solucionar porque los comercios dieron alternativas al consumidor, por ejemplo, si no tenían cantidad suficiente les daban ‘rain check’, o un producto sustituto, y hasta les hicieron la orden del producto por internet en la misma tienda”, dijo la secretaria.

Para Salgado, hoy hubo menos filas en los comercios que ayer jueves. Esto, en parte se debió, según ella, a que cadenas como Walmart o Macy’s permanecieron abiertas de corrido, por lo que esta mañana los clientes no tuvieron que esperar afuera a que abrieran las puertas. Otros comercios como Sears, Kmart o JC Penney abrieron ayer, y eso contribuyó a bajar las filas de clientes hoy.

En cuanto a cuál fue la mayor queja de los consumidores este año, la funcionaria dijo que el reloj digital Apple, anunciado en el shopper de Walmart, el cual no llegó a las tiendas de la cadena. No obstante, la megaempresa entregó más de un centenar de “rain checks” a los clientes.

Sin embargo, Salgado aclaró que en este caso Walmart no estaba obligada a dar los vales, ya que publicó una aclaración en la prensa informando que tenía problemas con el suplidor y que el producto no estaría disponible, y colocó también el aviso en las tiendas. Por tal razón, el DACO no la multó.

En Macy’s tampoco llegó la aspiradora Robot Shark, que era uno de los atractivos que tenía el shopper, pero la empresa publicó el aviso en la prensa y en las cajas registradoras de que no lo tendrían disponible, por lo que no tuvieron que repartir vales a los clientes.

Otra de las situaciones que encontraron los inspectores del DACO fue con el especial de los productos L’Oreal en Walgreens. En algunas farmacias, explicó Salgado, cuando los clientes iban a pagar los productos, les decían en la caja registradora que el especial aplicaba solo a una selección de artículos de dicha marca, y no a todos los productos. Esa aclaración no aparecía en el shopper, lo que ameritó que el DACO interviniera y tras conversar con los ejecutivos de la cadena, acordaron honrar el especial a todos los productos L’Oreal.

“En general, se atendieron las quejas de los consumidores, sin mayores contratiempos… Desde el 2009 ha habido un cambio de total cooperación en el comercio”, comentó la titular del DACO, quien dijo que el diálogo entre la agencia y los comerciantes ha hecho que la Venta del Madrugador en los últimos años transcurra en mayor orden y armonía en comparación con la década pasada.