El Black Friday batió un récord de ventas por Internet de $7,400 millones en Estados Unidos, ya que muchos compradores pasaron el día haciendo clic en lugar de hacer filas para comprar.

Fue el segundo mayor día de ventas digitales de Estados Unidos, después de los $7,900 millones de Cyber Monday de 2018, según una encuesta a 80 de los 100 principales minoristas digitales de Estados Unidos de Adobe Analytics.

Los consumidores están optando cada vez más a favor de las compras digitales desde el comienzo de la temporada navideña, en lugar de esperar al Cyber Monday como lo hacían hace unos años. Eso se debe en parte al cambio hacia los dispositivos móviles en lugar de las computadoras, a menudo en la oficina después del fin de semana festivo. Las compras realizadas con celular el viernes representaron unas ventas de $2,900 millones, un récord histórico.

“Ahora que la Navidad se acerca rápidamente, los consumidores recurren cada vez más a sus celulares en lugar de hacer cola”, dijo el analista de Adobe, Taylor Schreiner.

No queda claro el porcentaje de ventas por Internet frente a las tiendas este fin de semana festivo.

No obstante, algunos compradores aún prefieren la experiencia del Black Friday en las tiendas, que a veces se convierte en una expedición familiar de caza y recolección tras las festividades de Acción de Gracias en Estados Unidos. Alrededor de un 6% más de personas visitaron tiendas este año, según el Consejo Internacional de Centros Comerciales.

Por ejemplo, el Atlantic Terminal Mall Best Buy en Brooklyn agotó los iPhone 11 y iPhone 11 Pros de Apple Inc. el viernes y tenía colas por toda la tienda a medida que los consumidores se llevaban las consolas Xbox de Microsoft Corp. y las Switch de Nintendo Co. entre otros artículos de gran valor.