“¿El Powerball está en un billón, verdad? Dame cuatro boletos”, así dijo uno de los clientes que formaba la incesante fila de la lotería en el establecimiento de los Centros Sor Isolina Ferré en Plaza Las Américas, en la tarde de ayer, martes.

Tras el aumento en el premio del Powerball a un valor estimado de $1,200 millones, el flujo de clientela del kiosco en el centro comercial en Hato Rey vio una alza significativa, incluyendo a personas que jugaban su suerte por primera vez.

Este es el caso de Judith Negrón, quien nunca había participado de un sorteo similar. “Yo le compraría una casa a cada uno de mis hijos y el resto se lo daría al que lo necesite”, expresó en entrevista con El Nuevo Día sobre lo que haría con el dinero.

Con el mismo sentimiento se manifestó Adriana Menéndez, quien indicó no haber jugado la lotería hace varios años. “Me compraría un carro, ya que el mío se me rompió, y después le daría el dinero a cualquiera que lo necesitara, como a mis familiares y mis amistades”, dijo.

Otros tienen metas más exóticas, como el caso de Efraín Caraballo, quien de ser el ganador, tiene planificado construir un garaje en forma de OVNI que diseñó. Así se lo expresó a este medio, mientras mostraba una foto del dibujo que había diseñado.

Efraín Caraballo aspira construir el garage de sus sueños en forma de OVNI (GFR Media)

Se duplican las ventas

El equipo del kiosco en el centro comercial confirmó que el flujo de clientela se ha duplicado luego que el premio del Powerball del sorteo, que se llevará a cabo hoy, 2 de noviembre, se elevara a los $1,200 millones. Durante la semana del 25 al 31 de octubre, el local registró unas 4,713 jugadas (totales), en comparación con la semana anterior, 11 al 17 de octubre, con solo 2,490 jugadas, detalló la gerente Enilean Rivera Rosado.

Por su parte, el Departamento de Hacienda indicó que la cantidad de jugadas del lunes, 31 de octubre, alcanzó los $2,519,497.077, equivalentes a 1,799,895 jugadas, en toda la isla. Mientras que el martes, 1 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, estimaban finalizar el día entre $1.1 a $1.5 millones en ventas. Además, proyectaron un estimado de $2.5 a $3 millones para hoy, miércoles, 2 de noviembre.

Durante la tarde del martes, la agencia indicó haber registrado sobre 3,000 jugadas por minuto, en todos los juegos. Previo al aumento monetario del Powerball, la frecuencia de jugadas por minuto cerca del sorteo del lunes fue de entre 3,500 a 4,500 jugadas por minuto aproximadamente. Lo usual es que en un día regular se registre un promedio de 1,000 a 1,500 transacciones por minuto, en todos los juegos.

Cabe destacar que, el 50% de los fondos de las ventas del Powerball permanecen en la isla, acalaró Vilmar Trinta, portavoz de la agencia.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, detalla la página oficial del Powerball. Si un jugador gana el premio de hoy, será el segundo premio mayor más grande en la historia de Powerball, solo detrás del récord mundial del premio mayor de $1.5 mil millones de Powerball, y el quinto premio mayor más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos.

Los municipios con mayor venta en Puerto Rico han sido San Juan, Bayamón, Carolina, Caguas y Ponce.