Alrededor de 350,000 contribuyentes no recibirán ni el crédito por trabajo ni el incentivo reintegrable

Al vencer el término para radicar la planilla de contribución sobre ingresos, el secretario interino del Departamento de Hacienda, Nelson J. Pérez Méndez, dejó saber que hay cientos de miles de contribuyentes que no recibirán ni el incentivo reintegrable ni el crédito por trabajo.

En total, son unos 350,000 contribuyentes que no verán ninguno de estos dos incentivos en su cuenta de banco una vez se terminen de procesar las planillas.

“Utilizando como base que son 850,000 (que reciben los incentivos) y son 1.2 millones de contribuyentes, son 350,000 contribuyentes que no van a recibir ninguno de los dos porque es una base de 1.2 millones de personas”, afirmó este lunes en conferencia de prensa. “Pudiera ser que no cualifique porque está por encima del umbral o que no cualifiquen según los requisitos del programa”.