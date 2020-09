La empresa puertorriqueña Island Creamery, Inc. (ICI), tenedora exclusiva de la franquicia de Baskin-Robbins en Puerto Rico, continúa su crecimiento con la apertura de su tienda en The Market Place at Montehiedra, en San Juan, tras una inversión de $1.1 millones y la creación de 25 empleos directos.

Con esta nueva tienda, suman 24 las Baskin-Robbins en la isla. El horario de esta tienda será de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. los siete días de la semana.

Felipe Flores, vicepresidente senior de Mercadeo de ICI, indicó que la nueva tienda en Montehiedra tiene un diseño exterior e interior innovador, e integra los equipos más modernos, funcionales y estéticamente atractivos que existen para la industria de helados en el mundo.

Además, cuenta con servi-carro y un “topping station” agrandado con sobre 12 opciones a escoger, una selección de paletas de helado con los sabores favoritos y cubiertas de chocolate preparadas artesanalmente con el helado de Baskin-Robbins. Esta tienda además añade a su menú el café gourmet 100% puertorriqueño, molido y colado al momento. Según los estándares de seguridad vigentes en la Isla, en esta y todas las tiendas se siguen los 25 pasos de seguridad para los empleados y los clientes.

PUBLICIDAD

“Desde que adquirimos Baskin-Robbins en el 2016, asumimos el compromiso de fortalecer la marca, primero ofreciendo los sabores de helado que más gustan, ampliando la variedad del menú, como por ejemplo; los nuevos waffle bowls y waffle cones hechos al momento en cada tienda, los topping stations agrandados y la remodelación y apertura de tiendas alrededor de la Isla”, dijo Flores.

“Esta tienda es la tercera que abrimos en los pasados doce meses, y ya están en planes otras nuevas tiendas alrededor de la isla. Visitar un Baskin-Robbins es sinónimo de felicidad. En estos meses donde las opciones de lugares para entretenimiento con la familia están bien limitados, hemos visto largas filas de autos esperando para vivir la experiencia Baskin-Robbins; es por esto que hemos reforzado nuestro equipo, añadiendo ‘team members’ y colocando carritos de venta en el exterior para mejorar la experiencia. Visitar las tiendas se ha convertido en un momento feliz para la familia”, sostuvo el ejecutivo de Mercadeo de ICI en la Isla, quien agregó que “crear nuevos puestos de trabajo y continuar llevando la experiencia y alegría única de Baskin-Robbins a más personas nos llena de satisfacción, especialmente en estos momentos”.

Baskin-Robbins tiene más de 8,000 tiendas en más de 50 países, incluyendo más de 2,500 establecimientos en los Estados Unidos y ha sido la marca de helado favorita en la Isla desde 1976. Mientras, ICI es una empresa del Grupo Larrea, el cual maneja varias cadenas de restaurantes en Puerto Rico desde el 1978. La primera tienda Baskin-Robbins en la isla abrió sus puertas en 1976, pero fue en el año 2016 que el Grupo Larrea adquirió los derechos de operar la marca localmente.