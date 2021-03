La Asociación de Comercio al Detal (ACDET) celebró hoy de manera presencial su foro anual, “La próxima generación del retail, ¿estás listo?”, dirigido a los comerciantes y empresarios de Puerto Rico con el fin de informarlos sobre las últimas tendencias en las ventas al detal.

A la vanguardia de los cambios trascendentales que el comercio al detal ha sufrido, por la dinámica de ventas por internet y ahora más aceleradamente tras la pandemia del COVID-19, el foro se enfocó en brindar herramientas para la seguridad en transacciones de venta por internet y presentar los cambios y mejores prácticas globales para que el comercio en la Isla esté preparado para enfrentar los cambios que continuarán en las próximas generaciones del retail.

“A raíz de la pandemia las ventas por internet han aumentado sobre un 35%, mientras que las tiendas físicas han disminuido sus ventas en un 3% y más del 60% de los consumidores han utilizado opciones sin contacto como aplicaciones móviles, “curbside pickup”, hasta compra de alimentos en línea. Esto requiere que los comerciantes implanten cambios sistemáticos y tecnológicos a pasos acelerados para mantenerse en el mercado.Nuestra misión como asociación de comercio al detal es facilitar los mejores recursos a nuestros miembros para que puedan ejecutar”, destacó Lymaris Otero, directora ejecutiva de la ACDET.

PUBLICIDAD

“Es por ello que no escatimamos en traer presencialmente a Dan O’Connor, ejecutivo residente en Harvard Business School y reconocido mundialmente por el desarrollo del modelo de las generaciones del retail, y su evolución en el tiempo y países”, añadió Otero.

En su conferencia magistral, The Next Generation of Commerce: Are You Ready?, Dan presentó su reconocido modelo de las generaciones del retail y en un viaje de evolución llevó a la audiencia a constatar los cambios en modelos de negocio, talento y capital que las marcas y los “retailers” están implementando a nivel mundial. En ese recorrido instó a la audiencia a evaluar cómo implantarlos efectivamente para mantenerse competitivos en esta batalla de los “brick and mortar”- que es la estrategia comercial cuya protagonista es la tienda física- vs. las ventas por internet.

“Las ventas se están fragmentando, así que el comercio al detal tiene que pensar de manera diferente. Las generaciones del retail han evolucionado de e commerce a marketplaces a social commerce y ser los negocios de super apps. Los retailers que no sean capaces de cruzar esa brecha para el 2025, de integrar efectivamente su negocio offline con su negocio online no sobrevivirá”, advirtió el experto.

Esta charla magistral estuvo complementada por una charla técnica, dirigida a atender otra pandemia, la de los crímenes cibernéticos. Héctor Guillermo Martínez, presidente de GM Sectec, empresa dedicada a ofrecer soluciones y servicios en ciberseguridad y reducción de fraude, ofreció un panorama de la vulnerabilidad de los comercios, especialmente los pequeños y medianos, de ser víctimas de ataques cibernéticos que atentan contra sus negocios en línea y la seguridad de la data de sus consumidores. Con la aceleración de las tiendas en línea, las empresas que no cuentan con sistemas de información seguros y encriptados son tres (3) veces más vulnerables para ataques cibernéticos.

PUBLICIDAD

Martínez resaltó cómo se ha disparado el comercio sin contacto físico desde marzo de 2020. “Cinco de cada 10 transacciones de pago se realizan sin contacto, siendo Puerto Rico el líder de la región en este renglón”.

El evento contó además con la participación del secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, quien atendió temas de salario mínimo, la eliminación del impuesto al inventario, aumento de costos de transporte, entre otros que los detallistas reclaman atención de parte del Gobierno. Por su parte, el secretario de Estado y líder del Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico, Larry Seilhammer, presentó el plan de actividad económica que se proyecta generar con las obras que impulsará el Gobierno con la llegada de los fondos federales de recuperación del huracán María y los sismos en el sur de la Isla.

“A más de 3 años del huracán María, y a un año del embate de los sismos y la pandemia que aun vivimos, nos llena de optimismo escuchar de los líderes de este Gobierno, incluyendo al señor gobernador y sus secretarios designados de Desarrollo Económico y Estado, presentar una ruta clara para la recuperación y sobre todo su compromiso de atender con seriedad la continuidad operativa de los comercios y la eliminación del impuesto al inventario”, expresó Iván Báez, presidente de la ACDET.