Consumidores radican más de 10,000 querellas al año en DACO

Señaló que por ley, cada querella se debe atender y resolver en 180 días. Pero la realidad es que no siempre se cumple con ese tiempo. Con la revisión de los reglamentos, la meta es que la mayoría de las querellas se resuelvan en 180 días o menos.

El año pasado la agencia recibió más querellas que en el 2022 , ya que hubo un aumento en las querellas de vehículos. El total de querellas fue de 10,600 querellas , según el secretario, pero no supo precisar cuántas querellas estaban relacionadas con los autos, ni cuánto fue el alza en comparación con el año anterior.

Placas solares y la industria del gas

El DACO fiscaliza también a la industria del gas, aunque en el pasado ha reconocido que no tiene garras suficientes para defender al consumidor de situaciones anómalas que comete el sector, en particular los mayoristas. El entrevistado indicó que la agencia continúa monitoreando los precios del gas y atiende cualquier querella que pueda llegar.

¿Cuál es la prioridad?

El Nuevo Día indagó, además, sobre si la agencia ha revisado el precio mínimo al que se debe pagar el almud de café al agricultor. La última revisión se hizo en enero de 2023, tras ocho años sin cambios. La orden se supone estaría vigente un año, pero este tema no figura entre las prioridades del secetario interino.

Primera vez trabajando en el gobierno

¿Por qué aceptó entrar a trabajar en el gobierno?, preguntó este diario. “Siempre me ha gustado el servicio público. En mi familia cercana, hay varios servidores públicos... Me hicieron el acercamiento, no lo evalué mucho y acepté”, sostuvo, al narrar que su papá fue agrónomo en el Departamento de Agricultura y tiene una tía abuela que laboró en lo que es hoy el Departamento del Trabajo.