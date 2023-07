A partir de la próxima semana comienza un nuevo año académico en las escuelas públicas y privadas del país.

Sin embargo, pese a que esta fecha ha sido establecida desde hace varios meses por el gobierno, muchas instituciones educativas no han cumplido con su deber ante el Departamento de Asuntos del Consumidor.

Así lo sentenció la secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor, Lisoannette González Ruiz, quien dijo a El Nuevo Día que, al día de hoy, muchos colegios no han cumplido con el reglamento que les obliga a entregar las listas de libros a la agencia para su revisión.

De acuerdo con el reglamento del DACO, los colegios deben entregar estas listas de libros en o antes del 15 de mayo de cada año.

La agencia no informó el número de escuelas en incumplimiento.

“Muchas escuelas no han cumplido con este requisito. Nuestros inspectores se encuentran en estos momentos identificando las instituciones que no han cumplido para iniciar el trámite correspondiente a las multas. Exhortamos a estas escuelas que no han cumplido, lacerando así el derecho de los consumidores en Puerto Rico a tomar acciones correctivas para el próximo año”, indicó.

González Ruiz recordó que, además de las escuelas, las librerías cubiertas por este reglamento, deben entregar el listado de precios, así como información de las ediciones.

“Nuestros inspectores están en la calle para salvaguardar los derechos de los consumidores, en este caso, los padres y madres; en el DACO vamos hacer valer la ley y reglamentación vigente”, agregó la funcionaria.