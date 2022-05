En los pasados días inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) visitaron decenas de comercios que venden generadores eléctricos, así como centros de servicios en garantía para estos productos, como medida de preparación para el inicio de la temporada de huracanes. La agencia informó que el evento culminó con la emisión de unos siete avisos de infracción a estas tiendas.

Edan Rivera Rodríguez, secretario de la agencia informó que cuatro de los avisos fueron por violación a la Ley de Garantía de Generadores Eléctricos y su reglamento, por no entregar un certificado de garantía o no divulgar datos relevantes en torno a los servicios en garantía. Mientas que las restantes tres infracciones fueron por no divulgar la política de devolución (dos comercios); e incumplir con las disposiciones sobre métodos de pago (un caso).

“En Puerto Rico está prohibida la venta de generadores eléctricos que no ofrezcan una garantía mínima que proteja la inversión hecha por el consumidor”, recalcó Rivera Rodríguez, quien explicó que, además de ofrecer el certificado, todo comercio viene obligado a divulgar información relevante que permita conocer cómo, dónde y bajo qué términos poder honrar esa garantía.

Según el secretario, en lo que respecta a la venta de generadores eléctricos se entiende que son datos relevantes el nombre y dirección del lugar donde se podrá honrar la garantía de cada producto que se ofrece para la venta en Puerto Rico, así como el proceso que se le requiere al consumidor para que pueda reclamar estos servicios.

“Es bien importante que el consumidor conozca sus derechos y que, antes de realizar la compra de un generador eléctrico, exija toda la información necesaria para proteger su inversión”, puntualizó el funcionario, quien aclaró que, “como parte del recorrido nos cercioramos de que en los centros de servicios tuvieran inventario suficiente de piezas para la reparación de estos productos, lo cual es vital de cara a la temporada de huracanes que está por comenzar”.

Vigente congelación de precios de productos de preparación para la temporada

En las pasadas semanas, el DACO ha hecho un llamado a los consumidores a que se preparen, con la debida antelación, para la temporada de huracanes que inicia el próximo 1 de junio. Para fomentar una adecuada preparación, la agencia congeló, por 10 días, los precios de venta al detal de los productos requeridos para ello.

“Esta congelación temporal de precios busca proteger a los consumidores de posibles alzas en respuesta a una mayor demanda de estos productos”, explicó Rivera Rodríguez. “A lo largo de la temporada nos mantendremos bien atentos a cualquier situación que requiera de nuestra intervención; y, en este sentido, nuestra exhortación es que, de detectar cualquier irregularidad, la reporten a la brevedad posible, para poder atenderla de forma oportuna”, concluyó.