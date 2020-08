El COVID-19 ha cambiado la manera en que el consumidor adquiere muchos de los bienes y servicios, todo ello con el fin de reducir posibles contagios, y ahora muchos también podrán comprar pólizas de seguro a través de internet.

La firma de corretaje HUB International/Carrión, Laffitte & Casellas, Inc. ha diseñado una nueva herramienta digital que permite cotizar, seleccionar y comprar paquetes de protección, sin tener que salir de la casa ni recibir la visita de vendedores o agentes de seguro.

En entrevista con El Nuevo Día, Antonio Casellas, presidente de la firma de corretaje, indicó que la idea de crear esta plataforma digital surgió antes del COVID-19, a finales del año pasado. HUB tiene una división que ofrece este tipo de póliza, pero lo hacía de la manera tradicional, mayormente visitando a patronos, se les hacía una presentación a los empleados y los interesados llenaban a mano el formulario de la póliza.

Con la llegada del coronavirus, HUB buscó la manera de continuar ofreciendo el servicio, sin arriesgar la salud de los clientes ni de su personal. Fue así como surgió la plataforma SegurosPLUSpr.com, que comenzará a funcionar el próximo lunes, 7 de septiembre.

“La crisis de la pandemia nos confirmó lo indispensable que podía ser esta herramienta en un momento en donde el distanciamiento social es imprescindible y requerido”, dijo Casellas. Dicha plataforma tendrá pólizas de seguro que ofrecen alivio financiero ante un diagnóstico de cáncer, un accidente, una hospitalización, o una combinación de las anteriores.

“Es una plataforma sencilla de usar, dirigida a la población de Puerto Rico, mayor de 18 años”, dijo Casellas, quien indicó que, aunque es requisito que la persona viva en Puerto Rico, la póliza le cubrirá en caso de que, el asegurado sufra un accidente fuera del país o necesite hospitalización.

El cliente puede seleccionar una combinación de pólizas o paquete de seguros según su interés. Además, puede incluir en la póliza a su pareja y a los hijos.

El producto no conlleva deducibles ni requiere que el asegurado presente evidencia de facturas o gastos médicos al hacer la reclamación. Además, no importa si el plan médico le pagó o no, HUB le enviará el dinero, con tan solo someter copia del diagnóstico de cáncer, digamos, en caso de que haya comprado dicha protección. “Es una indemnización, no un reembolso”, sostuvo Casellas.

En la póliza de cáncer, el asegurado puede escoger comprar protección para recibir $10,000, $20,000 o $30,000, en caso de diagnóstico de la enfermedad. La indemnización la recibe una sola vez y a partir de ese momento, no tiene que seguir pagando la póliza.

En caso de accidente, la póliza cubre muerte accidental y desmembramiento, así como hospitalización por accidente. Se consideran accidentes una caída del techo de la casa, un accidente haciendo deportes e incluso un accidente en el trabajo.

La indemnización por accidente ocurrirá en caso de muerte o desmembramiento de uno de los siguientes o en combinación de dos: mano pierna o visión. La indemnización será de $10,000, $20,000 o $30,000, según el plan que el cliente haya seleccionado.

Mientras, en la póliza de hospitalización se puede adquirir protección para recibir $45, $75 o $90 diarios, sin límite de días. Las razones para hospitalización podrían ser diversas, desde un accidente, gastritis u operación de apendicitis hasta un parto o el COVID-19, entre otras.

En los casos de accidente la cubierta se activa inmediatamente; para el seguro de hospitalización por enfermedad hay un periodo de espera de 30 días; y para el seguro de cáncer son 90 días luego de su adquisición.

Para comprar la póliza, solo tiene que acceder a www.segurospluspr.com, registrarse y contestar unas preguntas básicas que confirmarán si es elegible al seguro. Luego, escoge quién o quiénes serán los asegurados, selecciona el tipo de pólizas que desea y el sistema proveerá una cotización.

Puede efectuar el pago mensual con tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Los paquetes comienzan desde $11.95. Una vez la compra, le llegará la póliza por correo electrónico.

“La finalidad de todo esto es ofrecer un mecanismo en línea, para que la búsqueda y selección de productos confiables y de calidad puedan estar a su alcance de una manera fácil. Aunque va dirigido al mercado local, la herramienta está accesible, con la opción de español o inglés”, indicó Casellas.

La firma planifica expandir el ofrecimiento y añadir nuevos productos a la plataforma en los próximos seis a 12 meses, agregó el presidente de HUB International.