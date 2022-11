Las búsquedas de Airbnb comenzarán en diciembre a desplegar el costo total por estadía, en vez del precio por noche sin los cargos como limpieza e impuestos.

“Nos encontramos con gente que ponía tarifas muy económicas y salían primero en las búsquedas, pero tenían tarifas de limpieza que eran doble o triple”, explicó Diana Alpízar, gerente senior de Airbnb para Centroamérica y el Caribe. “Airbnb quiere que quienes tengan los precios más justos aparezcan primero”.

Alpízar informó el cambio durante una de sus intervenciones como oradora ayer en Rebook, la primera conferencia enfocada en la industria de los alquileres a corto plazo (STR, en inglés) en Puerto Rico. El evento, que se celebró en el Centro de Convenciones de Miramar y fue producido por CUBE Events, contó con una audiencia diversa dominada por público local, que incluyó inversionistas establecidos, casos de éxito y la nutrida asistencia de personas que recién comienzan o buscan incursionar en el mundo de los STR.

“Revisen que estén competitivos, no muy alto y no muy bajo, y no pierdan de vista en qué temporada están”, incluyó Alpizar entre sus recomendaciones a los anfitriones de Airbnb que buscan optimizar los resultados en la plataforma. También sugirió recurrir a descuentos en temporadas de menor demanda o cuando se estrenan propiedades, para ganar tracción.

Alpizar urgió a mover las fichas para cumplir con los requisitos de superanfitrión o SuperHost, porque está demostrado que muchos clientes los prefieren e incluso limitan sus búsquedas a estas propiedades.

Y, en caso de recibir reseñas negativas, “no lo tomen personal. Veamos qué podemos mejorar”. Indicó que sí pueden impugnar en Airbnb una mala puntuación si el cliente la atribuyó a situaciones fuera del control del anfitrión, como una protesta en la calle, exceso de lluvia o –basado en un caso real – quejas porque el mar sonaba muy fuerte.

En Rebook también se presentaron opciones de financiamiento y algunos casos de éxito locales como el de Alberto Cordero con BlueSand Properties en Aguadilla, y el de Gautam Shamdasani, con Dream Inn en su natal Ocean Park.

También se presentaron los resultados de un análisis de mercado realizado por la firma de inteligencia de datos Abexus Analytics, un perfil del visitante a la isla por parte de Discover Puerto Rico y las mejores prácticas de la industria con voces que incluyeron la asociación que agrupa a los condominios y las comunidades con control de acceso.