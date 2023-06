Varios paquetes de frutas congeladas que contenían fresas cultivadas en México fueron voluntariamente retirados del mercado por la empresa Willamette Valley Fruit luego de que se revelara que los productos pudiesen estar contaminados con el virus de hepatitis A.

Según un comunicado emitido por la Administración federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), las frutas fueron distribuidas bajo las marcas de Great Value Sliced Strawberries, Great Value Mixed Fruit y Great Value Antioxidant Blend en las tiendas Walmart y Rader Farms Organic Fresh Start Smoothie Blend en las tiendas Costco.

De acuerdo al comunicado, los estados donde estos productos se distribuyeron son: Arkansas, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Iowa, Idaho, Ilinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Misuri, Montana, Dakota del Norte, Nebraska, Nevada, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia, Wisconsin, West Virginia y Wyoming. Los lotes se vendieron entre octubre 3 del 2022 al 8 de junio de 2023.

Al momento, según la FDA, no se ha reportado ninguna infección con el virus de hepatitis A, que puede llegar a incluir síntomas como fatiga, dolor abdominal, exámenes atípicos del hígado, entre otros, a causa de estas comidas.

La agencia exhortó a los consumidores que verificaran sus compras y a desechar los productos lo antes posible.

Los paquetes de las frutas retiradas son los siguientes:

Paquete de Antioxidant Fruit Blend que figura entre los productos que fueron retirados voluntariamente por la empresa Willamette Valley Fruit (Suministrada)

Paquete de Sliced Strawberries que figura entre los productos que fueron retirados voluntariamente por la empresa Willamette Valley Fruit (Suministrada)

Paquete de Fresh Start Smoothie Blend que figura entre los productos que fueron retirados voluntariamente por la empresa Willamette Valley Fruit (Suministrada)

Paquete de Berries & Greens Smoothie Blend que figura entre los productos que fueron retirados voluntariamente por la empresa Willamette Valley Fruit (Suministrada)

Paquete de Mixed Fruit que figura entre los productos que fueron retirados voluntariamente por la empresa Willamette Valley Fruit (Suministrada)