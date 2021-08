T-Mobile anunció que sus clientes tendrán un año entero de Apple TV+ gratis. Todos los clientes nuevos y existentes con planes Magenta y Magenta Max se beneficiarán de la promoción que ya está disponible.

Esto incluye además a los clientes con planes Sprint Unlimited Plus y Sprint Premium, que se sumaron a la proveedora celular tras la fusión de ambas empresas el año pasado.

“Seguimos disfrutando de las buenas noticias y trayéndoles a nuestros clientes más valor y beneficios por formar parte de la familia magenta de T-Mobile. Esto es muestra de que nuestra poderosa red líder en 5G, que es la más rápida, grande, accesible y confiable de Puerto Rico y Estados Unidos. Es evidente que entre nuestros clientes el streaming es una de las funcionalidades preferidas y más aún, si está potenciada con nuestra tecnología 5G”, indicó Jorge Martel, vicepresidente y gerente general de T-Mobile Puerto Rico.

El gerente general afirmó que “T-Mobile es la única compañía que ofrece un año entero de suscripción gratuita con Apple TV+. En T-Mobile, dar más a nuestra base de clientes para que disfruten de planes excelentes con entretenimiento añadido sin que sus velocidades y pagos se vean comprometidos, es lo que nos motiva a brindarles cada vez más una mejor conexión, mejores beneficios y más valor por estar con nosotros. Estamos comprometidos con los nuestros y no vamos a parar”.

Entre el contenido que ofrece Apple TV+ están nuevas y exclusivas series, películas y documentales de los narradores más imaginativos de la actualidad, como el galardonado “Ted Lasso” con Jason Sudeikis, “The Morning Show” con Jennifer Aniston y Reese Witherstpoon y “See” con Jason Momoa, así como filmes populares como “CODA”, “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry” y “Greyhound” con Tom Hanks, series próximas a estrenarse como: “The Problem with Jon Stewart” y “Foundation”, y mucho más. Los nuevos originales de Apple lanzan cada mes, todos sin anuncios publicitarios y Apple TV+ se puede compartir con hasta seis miembros de la familia.

Cómo puedes obtener Apple TV+

Desde el 25 de agosto, todos los clientes nuevos y existentes de Magenta y Magenta Max- Magenta 55+, Magenta Military, Magenta First Responders, incluyendo Sprint Unlimited Plus, Sprint Premium y clientes de T-Mobile for Business, pueden redimir y obtener la oferta de un año con Apple TV+ gratis.