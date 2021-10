La empresa Walmart, uno de los detallistas y minoristas más grandes del mundo, anunció hoy, viernes, el retiro del mercado de un aerosol de aromaterapia que, según una investigación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), está ligado a dos muertes en los Estados Unidos por melioidosis.

El portal de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC, en inglés), pruebas realizadas por los CDC revelaron que una botella del producto Better Homes and Gardens Essential Oil Infused Aromatherapy Spray with Gemstones estaba contaminada con la rara y mortífera bacteria Burkholderia pseudomallei que causa melioidosis.

La melioidosis, una condición rara y difícil de diagnosticar, es una infección que puede producir neumonía, septicemia e infecciones localizadas en múltiples órganos del cuerpo humano.

La CPSC añadió que los CDC investigan un brote de cuatro infecciones de melioidosis registradas en los Estados Unidos y que incluyen a dos personas que fallecieron por la enfermedad. Aunque los CDC no han identificado la fuente de origen de las cuatro infecciones, una botella del producto antes mencionado, y que contenía la bacteria, fue encontrada en el hogar de una de las víctimas fatales.

El producto, que se vendió con seis olores distintos y que fue producido en India, se podía comprar tanto en tiendas físicas de Walmart como mediante su portal electrónico, Walmart.com. En total, son 3,900 frascos los que se retirarían.

El Nuevo Día indagó con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para verificar si tenían conocimiento sobre la posible venta de estos productos en Puerto Rico. De momento, la agencia se encuentra en el proceso de verificar si estos productos se llegaron a vender en la isla.

Por su parte, el Departamento de Salud indicó que, de momento, no ha recibido informes de personas contagiadas con melioidosis.

La CPSC recomienda que, si tiene estos productos en su casa, debe detener su uso de inmediato, colocar la botella dentro de dos bolsas sellables y devolverlas a Walmart para un reembolso, lavar toda ropa y piezas de cama, y desinfectar las zonas en las que se usó el producto.

La agencia resaltó, además, que si experimenta algún síntoma o fiebre en los pasados 21 días, debe ir a su doctor e informarle sobre la posibilidad de haber estado expuesto a la bacteria.

Walmart también está ofreciendo una tarjeta de regalo de $20 para las personas que devuelvan el producto.

Los nombres y números de producto de las botellas son las siguientes: