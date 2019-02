El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino Vega, y el comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, rechazaron hoy la determinación de la Comisión Europea (CE) de incluir a Puerto Rico en la lista de países con alto riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Los funcionarios sostuvieron que el gobierno de Puerto Rico cuenta con un andamiaje legal y regulatorio robusto para prevenir, detectar y combatir dicha práctica.

El Departamento del Tesoro federal también repudió la acción de la Comisión Europea.

La Aafaf y OCIF dijeron que están colaborando con el Office of Terrorist Financing and Financial Crimes (TFFC) del Departamento del Tesoro Federal.