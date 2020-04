Miembros del “task force” económico denunciaron a El Nuevo Día que no se les está considerando para la toma de decisiones que tienen que ver con la actividad comercial y de desarrollo económico en el país durante la emergencia, y que incluso no tienen acceso directo a La Fortaleza.

Hace tres semanas la gobernadora Wanda Vázquez se reunió con representantes del sector privado y les comunicó que nombraría un “task force” económico para que la asesorara durante la emergencia del COVID-19, pero hasta ahora pocos conocen quiénes componen ese grupo y qué funciones realiza el mismo.

Fuentes de El Nuevo Día, quienes hablaron bajo condición de anonimato, han cuestionado cómo se escogieron a los integrantes del grupo, qué estrategias diseñan con quién trabajan y sobre todo, a quién representan.

Una de las quejas principales es que en la emergencia, el sector privado no se comunica directamente con la gobernadora o con el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy; sino que alguien, que no saben quién, ha designado intermediarios para “filtrar” el mensaje de los empresarios.

Varios gremios dijeron que participan a diario o varias veces a la semana en reuniones que celebran a distancia representantes del “task force”, pero no tienen claro qué ocurre más allá de esas reuniones en las que le piden información.

Una fuente señaló que los intermediarios se encargan de evaluar las recomendaciones o preocupaciones de cada organización empresarial o sector económico -alimentos, transportación, pymes, agricultura, restaurantes, etc.- y después que depuran el contenido se lo transmiten a la gobernadora. Las fuentes desconocen si a esos intermediarios el gobierno les paga mediante contrato o si ayudan de manera voluntaria, como ellos.

Tampoco entienden cuál es el papel del Business Emergency Operations Center (BEOC), un grupo que se creó después del huracán María bajo la tutela del exsecretario del Departamento de Estado Luis Rivera Marín para apoyar con la recuperación económica.

La confusión o secretismo de quiénes componen el “task force” económico es tal que hay miembros que pertenecen, según la lista que el DDEC le suminstró a El Nuevo Día, y no se habían enterado hasta que este diario los contactó. “Que yo sepa no soy parte del ‘task force’. A mí nadie me ha llamado”, dijo uno de los integrantes que aparece en la lista del “task force” económico de la gobernadora.

Otros entienden que son parte del “task force” y se identifican como tal, pero no aparecen en la lista de miembros.

Mientras, comerciantes del área sur y del área oeste, agrupados bajo la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y la Cámara de Comercio del Oeste (CCO), respectivamente, han levantado su voz porque el “task force” económico no los consulta y ellos no se sienten representados.

Waleska Sánchez, presidenta de la CCO, indicó que la CCO no es parte del ‘task force’ económico, pero estuvo en una reunión celebrada en La Fortaleza por videoconferencia. “Le pedimos a la gobernadora que nos permita tener comunicación directa con ella para dejarle saber las necesidades de las regiones sur, suroeste y oeste, que son distintas a las del área metro”, sostuvo Sánchez, quien dijo que la CCO representa comerciantes desde Quebradillas hasta Yauco.