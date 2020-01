Varios puertorriqueños denunciaron hoy, viernes, un cambio repentino en la política de Go Fund Me que les impide recibir el dinero recaudado para la compra de artículos de primera necesidad que destinarían a los damnificados por el terremoto de magnitud 6.4 con epicentro en el área sur.

Presuntamente, la plataforma de recaudación de dinero para causas especiales, a través de Internet, permite a los usuarios en Puerto Rico crear una campaña de recolección de fondos, pero al momento de hacer la transferencia del dinero a sus cuentas de banco, les aparece un error.

Harry Santiago, quien labora como contador público autorizado en una empresa privada, hizo una campaña de recaudación de fondos a la que llamó “500 catres para Yauco: Víctimas Terremoto”. Su intención era recaudar dinero que utilizaría no solo para comprar catres, sino también carpas y suministros para llevar a los refugios en el área sur de la isla, pero no ha podido utilizar un centavo de las donaciones.

Transcurridos siete días desde el momento en que abrió la campaña, Santiago recaudó, hasta la mañana de hoy, $28,881 que no puede retirar por residir en Puerto Rico, según la plataforma.

“Aquí hay algo raro porque (Go Fund Me) me permitió abrir la cuenta con mis credenciales. Le coloqué, incluso, el zip code de Guaynabo, donde resido, y lo que me está extraño es que me permite abrir la cuenta sin problema, permite recaudar el dinero y cuando lo voy a retirar ahí, es que me dice: ‘Something went wrong’”, explicó Santiago.

Para crear una campaña de recaudación de fondos en Go Fund Me un usuario tiene la opción de abrir una cuenta utilizando Facebook o su correo electrónico. Una vez creada la cuenta, el usuario debe colocar un título para la campaña de recaudación, un mensaje en el que explique para qué se utilizará el dinero, una meta para alcanzar (a nivel económico) y sus credenciales en las que debe estar incluido el lugar en el que reside.

“Yo hice todo eso y no pasó nada malo. Regué la voz, me ayudaron, vi que estaba recaudando bastante y me tomé la libertad de gastar sobre $13,000 en la compra de catres y otros artículos para llevarlos al sur. Todo eso se entregó ya. Utilicé mi tarjeta de crédito confiando en que los iba a recuperar cuando hiciera el withdrawal (retiro) del dinero, pero ahora no me deja”, denunció Santiago.

Más de un caso

Al igual que él, Walter Agosto y su esposa, Maritza Cardona, abrieron una campaña de donaciones como parte de una iniciativa de su iglesia para llevar ayudas al sur, pero, además de no poder retirar el dinero, presuntamente la plataforma detuvo el recibo de dinero en su campaña.

“Nosotros no podemos retirar el dinero, pero tampoco podemos recibir más donaciones desde ayer. De repente, hemos recibido contacto de personas interesadas en aportar que nos dicen que la plataforma no les deja depositar dinero en nuestra campaña”, dijo Agosto.

Hasta el momento, Agosto y Cardona han recaudado $2,750 en su campaña denominada “Justicia y Bondad con nuestros hermanos del Sur”.

De acuerdo con Cardona, la cuenta la comenzaron sin problemas con sus credenciales y la cuenta de Banco Popular. Sin embargo, el problema, aseveró, está en que en el proceso de retirar el dinero la plataforma les dice que la cuenta bancaria es de Puerto Rico y, por ende, no se puede completar el depósito.

“Yo no me explico cómo está pasando esto porque yo había creado un Go Fund Me anteriormente para sufragar los estudios de mi hija en Barcelona y gracias a Dios todo transcurrió exitosamente. No queremos pensar que es que están cambiando las políticas ahora para aprovecharse de la emergencia que atraviesa Puerto Rico”, señaló Cardona.

Con ella coincidió un cuarto ciudadano que tuvo problemas con la plataforma de recaudación de dinero en el 2017, con la emergencia del huracán María, y ahora con la nueva recaudación que abrió para brindar ayuda tras el terremoto de 6.4, el pasado 7 de enero.

“Ya yo tengo un nombre fijo para mis recaudaciones: ‘Operación Puerto Rico’. Yo abrí una campaña cuando María y tuve traspié cuando fui a retirar el dinero. La única respuesta que obtuve de ellos (Go Fund Me) era que habían determinado no continuar con la recaudación debido a la emergencia por la que atravesaba la isla”, señaló Joe Vargas, coordinador de la campaña “Operación Puerto Rico”.

“Para mí, aquí hay un truco económico. Esta gente retiene el dinero por 60 días y después de eso hacen una devolución para cada persona que aportó. Pero durante ese tiempo el dinero se refleja en su bolsa de valores. Aquí me parece que ellos están timando a toda aquella persona que abra una cuenta en la isla durante las emergencias”, denunció Vargas.

Este medio solicitó una entrevista con personal de Go Fund Me, pero al momento no se ha recibido una respuesta.

La plataforma establece en su página web que no puede funcionar en los siguientes territorios de Estados Unidos: Samoa Americana, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes, Puerto Rico y Guam.

Todos los ciudadanos entrevistados residen en Puerto Rico. Cada uno de ellos abrió la campaña de recaudación con su número de cuenta de Banco Popular sin problemas, pero al retirar el dinero presentan el mismo problema.

“Todos andamos en las mismas y lo que queremos es que si verdaderamente por residir en Puerto Rico no podemos retirar el dinero, pues mira que no nos dejen abrir una cuenta. Pero que no vengan a dejarnos hacer todo sin problemas y recaudar miles de dinero para que al final discriminen porque vivimos en Puerto Rico”, sentenció Vargas.

DACO pide que reporten el incidente

Por su parte, la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Carmen Salgado, solicitó a los consumidores que tengan el mismo problema de retiro de dinero en Go Fund Me a que se comuniquen con la agencia para realizar una querella por la que luego se les pueda ayudar a recuperar el dinero que recibieron como parte de la recaudación.

“Yo estoy por Ponce y curiosamente antes de esta entrevista se me acercó alguien a decirme sobre un problema similar, así que ya mandé a investigar y contactar a Go Fund Me porque a todas luces de la forma en la que están tratando a los consumidores en esta coyuntura actual es totalmente discriminatorio”, manifestó Salgado.

La funcionaria indicó que la agencia verificará si el problema radica en un asunto de comunicación, “aunque lo dudo, porque ellos están diciendo que no pueden funcionar en Puerto Rico, pero en momentos en que no hay emergencia sí funcionan”.

“Yo he participado en ese tipo de campaña y jamás había escuchado sobre un problema como este así que definitivamente buscaremos contactar a Go Fund Me para lograr una solución”, puntualizó.