Las autoridades comerciales estadounidenses publicaron una lista de importaciones chinas a las que podrían subirse los aranceles para alcanzar su objetivo de $300,000 millones. El documento, que mencionaba artículos como laptops chinas, agrava una guerra comercial que ha hecho temblar los mercados y avivado el temor por el crecimiento económico global.

Washington publicó la lista tras el anuncio de Beijing de que subiría aranceles hasta un 25%, por valor de $60,000 millones, a las importaciones estadounidenses dentro de una creciente disputa sobre las ambiciones tecnológicas chinas y otros puntos de fricción.

La lista de 3,805 categorías es un paso más para cumplir la amenaza que hizo el pasado 5 de mayo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ampliar el gravamen punitivo de 25% a todos los productos chinos exportados a Estados Unidos, según el representante de Comercio de Estados Unidos. El 17 de junio se celebrará una vista antes de que se decida cómo proceder.

El documento “cubre básicamente todos los productos” que no tienen ya aranceles punitivos, indicó el representante.

Incluye laptops, hojas de sierra, piezas de turbinas, atún y ajo. Estaban exentos los productos farmacéuticos y los minerales raros empleados en dispositivos electrónicos y baterías.

Las bolsas asiáticas cayeron el martes por segundo día ante el nerviosismo de los inversionistas sobre el impacto de las tensiones comerciales en el crecimiento económico global.

El principal índice bursátil chino cayó un 0.7% y el índice de referencia en Tokio cayó un 0.6%. Hong Kong, Australia y Taiwán también registraban pérdidas.

El Dow Jons Industrial Average cayó el lunes un 2.4% y el tecnológico Nasdaq perdió un 3.4%, su mayor caída del año.

Esos descensos se produjeron después de que Beijing respondiera a los aranceles anunciados por Estados Unidos gravando las importaciones estadounidenses por valor de $200,000 millones. El Ministerio chino de Finanzas anunció aranceles de entre el 5% y el 25% a partir del 1 de junio en unos 5,200 productos estadounidenses, como baterías, espinacas y café.

Trump advirtió en Twitter al presidente de China, Xi Jinping que su país “saldrá sumamente lastimado” si no accede a un acuerdo comercial, y afirmó que Beijing “¡tenía un gran acuerdo, casi completado y se retractaron!”.

When the time is right we will make a deal with China. My respect and friendship with President Xi is unlimited but, as I have told him many times before, this must be a great deal for the United States or it just doesn’t make any sense. We have to be allowed to make up some..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de mayo de 2019

Ambos gobiernos indicaron que es probable que se reanuden las negociaciones. Trump dijo el lunes que se reuniría con Xi durante la cumbre del Grupo de los 20 que se celebra el 28 y 29 de junio en Osaka, Japón.

Las seis semanas previas a ese encuentro serán “muy volátiles” para los mercados financieros, indicaron los analistas de Macquarie Bank en un reporte.