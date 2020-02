Para incentivar que los turistas visiten Puerto Rico, unos 17 hoteles en la isla -a través de la Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA)- se unieron a Discover Puerto Rico, para lanzar atractivas ofertas de estadía dirigidas a motivar la visita de turistas a la isla.

“Vimos una gran oportunidad para trabajar juntos y hacer un llamado a los hoteles para salvar la temporada alta de 2020, después de las cancelaciones recibidas debido a los terremotos que comenzaron a sentirse desde principios de enero. Este es un llamado directo a la acción de que estamos abiertos al turismo y esperando por los visitantes para mostrarles todo lo que Puerto Rico tiene para ofrecer”, comentó Brad Dean, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, entidad encargada de promover a Puerto Rico como destino en el exterior.

Los paquetes son variados y algunas hospederías incluyen una noche gratis, créditos en la propiedad o descuentos especiales.

Luego de reservar tres noches, los visitantes pueden obtener una cuarta noche gratis en los siguientes hoteles: Rincón Beach Resort, AC Hotel San Juan, La Concha Renaissance Resort, Sheraton Old San Juan, Fairmont El San Juan Hotel, Courtyard San Juan Miramar y El Conquistador Resort.

En otro grupo de hoteles, recibirían un crédito de hasta $500 o un descuento para utilizar en las instalaciones, hacer reservaciones de autos, elegir entre una variedad de recorridos, entre otras opciones. Este grupo de hoteles son: San Juan Marriott & Stellaris Casino, Caribe Hilton, Sheraton Puerto Rico Hotel and Casino, The St. Regis Bahia Beach Resort, Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico, Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort, Embassy Suites by Hilton San Juan, Courtyard by Marriott Isla Verde Beach Resort, InterContinental San Juan y el Verdanza Hotel.